Bệnh nhân tim bẩm sinh tránh cuộc mổ mở nhờ kỹ thuật ít xâm lấn

Ngày 25/3, GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 cho biết, viện vừa thực hiện thành công một ca can thiệp tim mạch phức tạp, đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị bệnh tim bẩm sinh ở người trưởng thành.

Bệnh nhân nữ 63 tuổi mắc thông liên nhĩ kèm rung nhĩ đã được triệt đốt rối loạn nhịp, đồng thời bít lỗ thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua đường ống thông trong cùng một lần can thiệp. Sau can thiệp, bệnh nhân hồi phục tốt, các triệu chứng cải thiện rõ rệt, không cần trải qua phẫu thuật mở ngực như trước đây.

Ê-kíp thực hiện triệt đốt rối loạn nhịp, đồng thời bít lỗ thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua đường ống thông trong cùng một lần can thiệp (Ảnh: Viện Tim mạch).

Trước đó, bệnh nhân được đưa đến Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 trong tình trạng khó thở tăng dần khi gắng sức, kèm theo hồi hộp, tim đập nhanh kéo dài. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân có lỗ thông liên nhĩ kích thước lớn gây giãn buồng tim phải, đồng thời xuất hiện rung nhĩ - một biến chứng thường gặp nhưng nguy hiểm.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng cho biết, trước đây, điều trị thông liên nhĩ chủ yếu dựa vào phẫu thuật mở ngực với tuần hoàn ngoài cơ thể. Mặc dù hiệu quả, phương pháp này có nhược điểm là xâm lấn lớn, thời gian hồi phục dài và tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng.

Sự phát triển của tim mạch can thiệp đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận điều trị. Kỹ thuật bít thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua da cho phép đóng lỗ thông mà không cần phẫu thuật. Dụng cụ dạng “dù” được đưa vào tim qua hệ thống ống thông, giúp người bệnh giảm đau, hồi phục nhanh và rút ngắn thời gian nằm viện.

Kỹ thuật triệt đốt cô lập tĩnh mạch phổi bằng năng lượng sóng có tần số radio trong điều trị rung nhĩ (Ảnh: Getty).

"Đặc biệt, việc phối hợp triệt đốt rung nhĩ và bít thông liên nhĩ trong cùng một thì can thiệp không chỉ giúp xử lý triệt để cả nguyên nhân và biến chứng của bệnh mà còn giảm thiểu tối đa xâm lấn cho người bệnh, hạn chế việc phải thực hiện nhiều thủ thuật khác nhau, từ đó giảm rủi ro và chi phí cho người bệnh", chuyên gia thông tin.

Đây là xu hướng điều trị hiện đại, hướng tới cá thể hóa và tối ưu hóa hiệu quả lâu dài cho bệnh nhân tim bẩm sinh ở người trưởng thành.

Theo GS Hùng, thông liên nhĩ là một trong những dị tật tim bẩm sinh phổ biến, trong đó tồn tại lỗ thông bất thường giữa hai buồng nhĩ của tim. Do sự chênh lệch áp lực, máu giàu oxy từ nhĩ trái chảy sang nhĩ phải, làm tăng gánh thể tích cho tim phải và hệ tuần hoàn phổi trong thời gian dài.

Ở giai đoạn đầu, bệnh thường diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng nên dễ bị bỏ sót. Tuy nhiên, theo thời gian, đặc biệt từ tuổi trung niên, người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện rõ rệt như khó thở, giảm khả năng gắng sức, mệt mỏi kéo dài. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến tăng áp động mạch phổi, suy tim phải và nhiều rối loạn nhịp nguy hiểm.

Trong đó, rung nhĩ là biến chứng đáng lo ngại nhất. Tình trạng này làm mất sự co bóp hiệu quả của tâm nhĩ, gây ứ trệ dòng máu và hình thành cục máu đông trong tim. Những cục máu đông này có thể di chuyển lên não gây đột quỵ hoặc làm nặng thêm tình trạng suy tim.

Ở bệnh nhân thông liên nhĩ, sự giãn kéo dài của buồng nhĩ khiến nguy cơ rung nhĩ xuất hiện sớm hơn và khó kiểm soát hơn so với người bình thường.

Rung nhĩ được xem là yếu tố nguy cơ quan trọng làm gia tăng tỷ lệ đột quỵ và tử vong nếu không được kiểm soát hiệu quả. Do đó, việc điều trị không chỉ dừng lại ở sửa chữa tổn thương cấu trúc mà cần phối hợp kiểm soát rối loạn nhịp một cách tích cực.

Bên cạnh đó, các phương pháp ít xâm lấn ngày càng được ưu tiên nhằm giảm sang chấn, nâng cao chất lượng sống và cải thiện tiên lượng lâu dài cho người bệnh.