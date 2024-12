Belas Beauty Clinic tung ưu đãi mừng sinh nhật 20 tuổi

Đặc biệt, tất cả dịch vụ được áp dụng tại 3 chi nhánh TPHCM và Đà Nẵng, không giới hạn thời gian sử dụng. Khách hàng có thể mua trước và sử dụng sau, đồng thời được hỗ trợ thanh toán trả góp trong 6, 9, 12 tháng với đa dạng ngân hàng liên kết. Chương trình áp dụng từ 1/12 đến 31/12.

Các dịch vụ làm đẹp tại Belas Beauty Clinic:

Triệt lông hàn băng New IPL -10 độ C.

Triệt lông hàn băng New IPL -10 độ C: đây là liệu pháp nằm trong top dịch vụ được yêu thích nhất tại Belas với công nghệ New IPL độc quyền, tích hợp đầu làm lạnh -10⁰C thế hệ mới 2024, giúp triệt sạch mọi loại lông chỉ sau 1 liệu trình mà không đau rát, phù hợp cả vùng nhạy cảm. Triệt lông hàn băng New IPL -10 độ C đã chinh phục hơn 35.000 khách hàng nhờ hiệu quả vượt trội và được bảo hành lên đến 5 năm.

Công nghệ trẻ hóa không phẫu thuật với Thermage FLX thế hệ mới từ Mỹ: Liệu pháp mang đến hiệu quả vượt trội chỉ sau 60 phút: xóa nhăn - nâng cơ - tạo V-line. Khách hàng có thể trẻ hóa từ 5-10 tuổi mà không cần nghỉ dưỡng, phù hợp với mọi độ tuổi từ 25 đến 65.

Công nghệ xóa nhăn Thermage FLX.

Dịp sinh nhật 20 năm, Thermage FLX được trợ giá lên đến 63% trong tháng 12.

Super Hifu Plus - tạo cằm V-line không phẫu thuật: đột phá với công nghệ siêu âm hội tụ Hifu 2024 tác động sâu đến lớp SMAS, mang lại hiệu quả nâng cơ - thon gọn tương đương phẫu thuật căng chỉ. Công nghệ được yêu thích bởi khả năng định hình V-line ngay sau liệu trình đầu tiên mà không cần phẫu thuật. Đây là công nghệ được yêu thích tại Belas spa.

Công nghệ tạo cằm Vline Super Hifu Plus.

Mini Thermage - Trẻ hóa đột phá 5 in 1: độc quyền tại Belas, Mini Thermage với 5 đầu típ siêu việt đang gây chú ý với giới làm đẹp. Tích hợp công nghệ Hifu và Thermage FLX, Mini Thermage mang đến giải pháp trẻ hóa toàn diện chỉ sau 60 phút. Với khả năng kích thích tăng sinh collagen mạnh mẽ gấp 3 lần công nghệ thông thường, Mini Thermage đã chinh phục hơn 10 triệu khách hàng khắp thế giới nhờ bộ ba quyền năng: căng da - xóa nhăn - nâng cơ vượt trội.

Công nghệ trẻ hóa 5 đầu típ độc quyền Mini Thermage.

Nhân dịp sinh nhật 20 năm, Belas mang đến ưu đãi độc quyền: giảm 63% kèm quà tặng hấp dẫn.

Mulgwang - Căng bóng công nghệ Hàn: Mulgwang mang đến giải pháp căng bóng da thế hệ mới với tinh chất PCL cao cấp kết hợp Axit Hyaluronic và Enzym. Ứng dụng công nghệ Mesotherapy tiên tiến, các dưỡng chất được đưa sâu vào da thông qua lực nén, giúp da căng mọng, bóng khỏe tức thì chỉ sau 1 liệu trình. Dịch vụ Mulgwang ưu đãi 63% dành cho khách hàng đăng ký sớm tại đây.

Căng bóng da với Mulgwang.

Không chỉ dừng lại ở các công nghệ đơn lẻ, Belas giới thiệu combo công nghệ độc quyền 2024, kết hợp giữa các công nghệ hàng đầu thế giới, mang đến hiệu quả vượt trội gấp đôi trong thời gian ngắn.

Combo V-line Premium: kết hợp độc đáo RF Diamond và Mini Thermage mang lại hiệu quả vượt trội: V-line chuẩn Hàn, da săn chắc, trẻ hóa 5-10 tuổi chỉ sau 1 buổi, không gây đau như phương pháp Hifu thuần.

Combo tái sinh da: trẻ hóa với công nghệ 3 trong 1: Peel da + Venus Viva + Vi tảo Collagen, mang đến làn da căng bóng, sáng mịn, mờ thâm sau 1-2 buổi.

Trải qua 20 năm phát triển, Belas là thương hiệu thẩm mỹ uy tín hàng đầu với 3 chi nhánh cao cấp tại TPHCM và Đà Nẵng. Là điểm đến tin cậy của hơn 200.000 khách hàng, trong đó có nhiều nghệ sĩ và doanh nhân thành đạt, Belas tiên phong mang đến những giải pháp làm đẹp cao cấp từ Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu.

Từ chăm sóc da cao cấp, trẻ hóa công nghệ Thermage đến triệt lông thế hệ mới, mỗi dịch vụ tại Belas đều là minh chứng cho cam kết không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, mang đến vẻ đẹp hoàn mỹ cho phái đẹp Việt. Làm đẹp tại Belas, bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi, cùng cơ hội trúng Iphone 16 Promax, xem thêm tại belasspa.vn.

Thông tin liên hệ:

Belas Beauty Clinic

Địa chỉ tại TPHCM:

- 25-27 Đặng Dung, quận 1 - Điện thoại: 0285 449 5639 hoặc 0944 116 538

- 438 Võ Văn Tần, quận 3 - Điện thoại: 0283 832 7456 hoặc 0768 635 638 (cung cấp dịch vụ chăm sóc da công nghệ cao).

Địa chỉ tại Đà Nẵng:

- 60 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu - Điện thoại: 0236 352 5639 hoặc 0985 085 639