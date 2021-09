Bayer tăng cường hỗ trợ chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Dân trí Bayer Việt Nam phối hợp với Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình tổ chức buổi hội thảo trực tuyến với thông điệp "Chủ động tránh thai, chủ động tương lai" nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Tránh thai Thế giới.

Với mục đích nâng cao kiến thức của phụ nữ Việt Nam về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, hội thảo trực tuyến thu hút lượng lớn người quan tâm.

Để tiếp nối thành công của giai đoạn 1 một từ năm 2017 đến năm 2020, kế hoạch 5 năm sắp tới từ năm 2021-2025 của "Chương trình truyền thông kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe cộng đồng", Bayer Việt Nam và Tổng cục DS - KHHGĐ sẽ tập hợp các nguồn lực và chuyên môn liên quan để hướng đến ba mục tiêu. Cụ thể: sau: giúp phụ nữ có thể chủ động trong việc sinh con để hướng đến tương lai tươi sáng, giúp phụ nữ tránh được các tai biến sản khoa để có một sức khỏe tốt và giúp phụ nữ chủ động phòng tránh thai từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và sự nghiệp.

Thạc sĩ. Bác sĩ Trần Thị Lan Hương, Giám Đốc Y Khoa, nhánh Dược phẩm, Bayer Việt Nam chia sẻ nỗ lực của Bayer giúp chăm sóc sức khỏe phụ nữ tại hội thảo trực tuyến với thông điệp "Chủ động tránh thai, chủ động tương lai".

Theo số liệu khảo sát, 68% trong số 105 quốc gia trong đó có Việt Nam đang phải trải qua sự gián đoạn trong các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và tránh thai do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Có ba vấn đề chính đang càng trở nên trầm trọng hơn do đại dịch: sự chậm trễ trong việc cung cấp thông tin về kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ, những trở ngại trong việc phụ nữ có thể tiếp cận các cơ sở y tế, bác sĩ và thuốc men do hạn chế di chuyển và sự trì hoãn trong việc thiết lập và tái hoạt động của các dịch vụ y tế.

Vì vậy, đối với giai đoạn 2 của "Chương trình truyền thông kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe cộng đồng", Bayer và Tổng cục DS - KHHGĐ sẽ chuyển đổi phương hướng tiếp cận từ trực tiếp sang hình thức truyền thông kỹ thuật số để chị em phụ nữ dễ dàng tiếp nhận được những thông tin hữu ích về chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHDS an toàn. Với tỷ lệ sử dụng Internet đạt 70,3% ở Việt Nam và 73% dân số hoạt động trên mạng xã hội, Bayer và Tổng cục DS - KHHGĐ tự tin rằng họ có thể tiếp cận và thu hút lượng lớn người xem bằng các sự kiện livestream và các buổi tư vấn trực tuyến với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hai bên cũng sẽ phát triển các ứng dụng cung cấp thông tin và đẩy mạnh truyền thông về hôn nhân, kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản trên mạng xã hội.

Trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ngày 24/9, Bayer đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề là #TakeControl: Bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ trong bối cảnh dịch Covid-19. Diễn đàn quy tụ các nhà lãnh đạo chủ chốt từ khắp khu vực, để thảo luận chuyên sâu về cách thức hành động chung trong đổi mới công nghệ nhằm vượt qua các rào cản tiếp cận hiện có trong chăm sóc sức khỏe, thu hút sự quan tâm của chị em phụ nữ trên các nền tảng trực tuyến uy tín và lập biểu đồ tương lai cho sức khỏe phụ nữ và kế hoạch hóa gia đình.

Hội nghị trực tuyến với chủ đề #TakeControl: Bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ trong bối cảnh dịch Covid-19.

Ngoài ra, Bayer cũng đã phát triển một video có sự tham gia của giới trẻ trên toàn thế giới, những thanh niên tiêu biểu, các tổ chức phi Chính phủ, tổ chức y tế, chính trị gia, nhà báo, giáo viên, bác sĩ và phụ huynh, tất cả đều tham gia một cuộc đối thoại tập trung vào kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe tình dục. Xem video tại đây.

"Tôi khuyến khích mọi phụ nữ chủ động trò chuyện về vấn đề sức khỏe sinh lý của mình. Nói chuyện với gia đình và bạn bè sẽ giúp bạn cảm thấy bản thân không hề cô đơn khi phải đối mặt với những vấn đề đó. Hãy cố gắng vượt qua sự xấu hổ của bản thân và chủ động tư vấn với bác sĩ phụ khoa của bạn. Bác sĩ phụ khoa rất quen thuộc với những vấn đề đó và thường trao đổi về chúng nên bạn không cần phải ngại ngùng gì cả. Một cách khác để tham khảo thông tin là tham gia những diễn đàn và nhóm thảo luận trên internet, nơi mà bạn có thể trò chuyện với các chuyên gia và những người khác có cùng vấn đề. Bạn sẽ thấy rằng bạn không hề đơn độc. Tuy nhiên, bạn cần phải cẩn thận và đảm bảo rằng bạn chỉ theo dõi thông tin từ các nguồn đáng tin cậy có cơ sở khoa học. Hiện nay, có rất nhiều nguồn thông tin không đáng tin cậy vẫn tồn tại ngoài kia thường xuyên lan truyền thông tin sai lệch. Nếu bạn nghi ngờ, hãy hỏi thông tin và lời khuyên từ bác sĩ", Thạc sĩ. Bác sĩ Trần Thị Lan Hương, Giám đốc Y khoa, nhánh Dược phẩm, Bayer Việt Nam chia sẻ.

Trường Thịnh