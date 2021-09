Bayer công bố dữ liệu bệnh tim mạch mới nhất tại hội nghị ESC 2021

Dân trí Vừa qua, Bayer công bố dữ liệu bệnh tim mạch mới nhất về các phương pháp điều trị đã được phê duyệt tại Hội nghị ESC 2021 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30/8 tại Berlin.

Sau bài thuyết trình tóm tắt tại Hội nghị Suy tim ESC diễn ra vào tháng 6, Hướng dẫn cập nhật của Hiệp hội Tim mạch và Suy tim châu Âu về suy tim cấp và mạn tính cũng tiếp tục được trình bày trong Hội nghị ESC và sẽ khả dụng sau đó. Bản cập nhật này lần đầu tiên công nhận rõ ràng tình trạng suy tim đang trầm trọng hơn. Trong hướng dẫn, chất kích thích guanylate cyclase (sGC) hòa tan của Bayer là phương pháp điều trị duy nhất được khuyến nghị sau khi tình trạng suy tim trở nặng, bên cạnh các liệu pháp điều trị suy tim cơ bản đã được khuyến nghị.

Bayer đang nỗ lực nghiên cứu các phương pháp điều trị mới trong lĩnh vực bệnh tim mạch và thận.

Nghiên cứu FIGARO-DKD về chất đối kháng chọn lọc thụ thể mineralocorticoid không steroid (MRA) và dữ liệu phân tích từ FIDELITY

Kết quả nghiên cứu tóm tắt chủ yếu nghiên cứu giai đoạn III của Bayer FIGARO-DKD, đánh giá hiệu quả và độ an toàn của chất đối kháng chọn lọc thụ thể mineralocorticoid không steroid (MRA) so với giả dược khi được thêm vào tiêu chuẩn chăm sóc ở bệnh nhân thận mạn tính (CKD) và bệnh nhân đái tháo đường type 2 (T2D), đã được chia sẻ vào tháng 5. Nghiên cứu FIGARO-DKD đã đáp ứng được các tiêu chí chính, cho thấy rằng liệu pháp này làm giảm đáng kể nguy cơ tổng hợp về thời gian đến lần xuất hiện đầu tiên của các biến cố gồm tử vong do tim mạch, nhồi máu cơ tim không tử vong, đột quỵ không tử vong, hoặc nhập viện vì suy tim. Tại Hội nghị ESC 2021, Bayer công bố các kết quả chi tiết từ nghiên cứu FIGARO-DKD.

Cùng với FIGARO-DKD, Bayer cũng công bố những phát hiện mới từ FIDELITY, phân tích tích hợp của FIDELIO-DKD và FIDELITY. Mục đích của FIDELITY là để đánh giá hiệu quả và độ an toàn của chất đối kháng chọn lọc thụ thể mineralocorticoid, không steroid (MRA) trên các nhóm bệnh nhân đái tháo đường type 2 có bệnh thận mạn tính.

Dữ liệu nghiên cứu thuốc kháng đông đường uống không kháng vitamin K (NOAC)

Trong buổi hội nghị, Bayer công bố dữ liệu mới về thuốc kháng đông đường uống không kháng vitamin K (NOAC) của Bayer từ nghiên cứu của VOYAGER PAD ở bệnh nhân mắc bệnh động mạch ngoại biên có triệu chứng (PAD) và sau tái thông mạch và các nghiên cứu của ANTENNA, EMIR và AFIRE ở bệnh nhân rung nhĩ.

Dữ liệu nghiên cứu chất kích thích guanylate cyclase (sGC) hòa tan VICTORIA

Dữ liệu mới từ thử nghiệm giai đoạn III VICTORIA cũng được trình bày tại Hội nghị. Thử nghiệm cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng chất kích thích guanylate cyclase (sGC) hòa tan ở những bệnh nhân bị suy tim mạn tính có triệu chứng, bao gồm cả những người dùng thuốc ức chế thụ thể angiotensin (ARNI).

Về thuốc kháng đông đường uống không kháng vitamin K (NOAC) của Bayer

Thuốc kháng đông đường uống không kháng vitamin K (NOAC) được chỉ định rộng rãi trên toàn thế giới. Liệu pháp này được phê duyệt cho các bệnh lý thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và động mạch (VAT) nhiều hơn bất kỳ NOAC nào khác:

- Phòng ngừa đột quỵ và thuyên tắc hệ thống ở bệnh nhân người lớn bị rung nhĩ không do van tim (AF) có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ.

- Điều trị thuyên tắc phổi (PE) ở người lớn.

- Điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) ở người lớn.

- Phòng ngừa PE và/hoặc DVT tái phát ở người lớn.

- Phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE) ở bệnh nhân người lớn trải qua phẫu thuật thay khớp háng phẫu thuật theo chương trình.

- Phòng ngừa VTE ở bệnh nhân người lớn trải qua phẩu thuật thay khớp gối phẫu thuật theo chương trình.

- Phòng ngừa biến cố huyết khối xơ vữa sau Hội chứng vành cấp ở bệnh nhân người lớn có các dấu ấn sinh học tim tăng cao trong khi dùng đồng thời acetylsalicylic acid (ASA) một mình hoặc với ASA cộng với clopidogrel hoặc ticlopidine.

- Phòng ngừa biến cố huyết khối xơ vữa ở bệnh nhân người lớn bị bệnh động mạch vành (CAD) hoặc bệnh động mạch ngoại biên có triệu chứng (PAD) có nguy cơ cao bị thiếu máu cục bộ khi dùng đồng thời với acetylsalicylic acid (ASA)

- Điều trị huyết khối tĩnh mạch (VTE) và phòng ngừa tái phát VTE ở trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi sau ít nhất 5 ngày điều trị đông máu đường tiêm ban đầu.

Thuốc kháng đông đường uống không kháng vitamin K (NOAC) của Bayer được chấp thuận ở hơn 130 quốc gia, tuy nhiên việc thông tin được phê duyệt, bao gồm cả số chỉ định, có thể khác nhau giữa các quốc gia. Kể từ khi ra mắt vào năm 2008, hơn 86 triệu bệnh nhân đã được điều trị.

Về chất kích thích guanylate cyclase (sGC) hòa tan của Bayer

Chất kích thích guanylate cyclase (sGC) hòa tan 2,5 mg, 5 mg và 10 mg là một chất kích thích đối với loại enzyme quan trọng trong đường truyền tín hiệu nitric oxide (NO). Khi NO liên kết với sGC, enzyme sẽ xúc tác quá trình tổng hợp guanosine monophosphate vòng nội bào (cGMP), một chất truyền tin thứ hai có vai trò trong việc điều hòa trương lực mạch máu, co bóp tim và tái cấu trúc tim. Suy tim có liên quan đến sự suy giảm tổng hợp NO và giảm hoạt động của sGC, có thể góp phần vào rối loạn chức năng cơ tim và mạch máu. Bằng cách kích thích trực tiếp sGC, độc lập và hiệp đồng với NO, chất kích thích guanylate cyclase (sGC) hòa tan làm tăng mức cGMP nội bào, dẫn đến giãn cơ trơn và giãn mạch.

Bayer là đơn vị đi đầu đổi mới trong lĩnh vực bệnh tim mạch, với cam kết lâu dài là Khoa học vì Cuộc sống Tốt đẹp hơn, bằng cách thúc đẩy danh mục các phương pháp điều trị sáng tạo. Tim và thận có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong sức khỏe và bệnh tật, Bayer đang làm việc trong nhiều lĩnh vực về các phương pháp điều trị mới cho các bệnh nhân tim mạch và thận có nhu cầu y tế cao chưa được đáp ứng.

Trường Thịnh