Bác sĩ Ghofran Mahmoud từ Xcelens International đem khái niệm "In one session" ứng dụng vào trẻ hóa da

Ngày 30/5 tại Gem Center đã diễn ra hội thảo khoa học cập nhật nâng cao hiệu suất trẻ hóa với phương pháp "In One Session" do nhãn hàng Xline - Xcelens Việt Nam thuộc Minh Khương Group tổ chức.

Sự kiện quy tụ hơn 200 bác sĩ da liễu, thẩm mỹ trong và ngoài nước, trong đó có sự hiện diện của các bác sĩ từ tập đoàn Xcelens International Thụy Sĩ gồm: Dr. Ghofran Mahmoud, Dr. Dominici Graziano và Dr. Nahed Adel.

Toàn cảnh hội thảo khoa học.

Trong khuôn khổ hội thảo, các bác sĩ cho biết những phương pháp trẻ hóa bằng thẩm mỹ nội khoa như căng chỉ, filler, tiêm meso, botox, laser, Hifu… được ưa chuộng bởi đặc tính nhanh chóng, ít xâm lấn, hiệu quả. Những nghiên cứu và khái niệm mới "In one session" cũng được các bác sĩ từ tập đoàn Xcelens International công bố.

"In one session" - kết hợp đa phương giúp trẻ hóa trong 1 lần

Tham gia trình bày tại hội thảo với chủ đề "Cập nhật nâng cao hiệu suất trẻ hóa 'in one session': Xline Threads - Lipolysis - Xcelens Filler", Dr. Ghofran Mahmoud - đại diện tập đoàn Xcelens International chia sẻ cách để đạt hiệu quả trong việc trẻ hóa khuôn mặt trong 1 lần điều trị.

Bác sĩ Ghofran Mahmoud - đại diện tập đoàn Xcelens International.

Theo bác sĩ Ghofran, lúc trẻ, khuôn mặt sẽ săn chắc, căng mịn với đường nét sắc cạnh. Tuy nhiên, khi lão hóa sẽ có sự thay đổi cấu trúc da do mất collagen và elastin, giảm hàm lượng và chất lượng của HA. Bên cạnh đó còn có sự thay đổi về sự phân bố mỡ, dịch chuyển mỡ, teo mỡ, tăng mỡ vùng hốc mắt, hàm, cằm… Ngoài ra, cấu tạo xương ổ mắt, xương vùng giữa mặt cũng bị thay đổi do lão hóa.

Đại diện nhãn hàng chia sẻ, chỉ Xline là thương hiệu chỉ thẩm mỹ thuộc tập đoàn Xcelens International với chất liệu PDO và P(LA/CL). Xline cũng có nhiều dòng chỉ khác nhau giúp cải thiện nếp nhăn tại các vị trí trên khuôn mặt và có tác dụng nâng cơ, nâng mô, phục hồi thể tích. Chỉ Xline có thể tác động đến kết cấu của da với cơ chế tạo tổn thương. Khi sự lành thương diễn ra cũng là lúc collagen và elastin trong da được sản sinh và thực hiện vai trò ổn định cấu trúc, nâng đỡ mô da.

Nói về Filler Xcelens, bác sĩ Ghofran cho biết đây là sản phẩm của tập đoàn Xcelens. Filler Xcelens có chứa HA tự nhiên và tinh khiết không có nguồn gốc động vật. Sản phẩm được lên men vi sinh tự nhiên với dư lượng BDDE nồng độ thấp, thích hợp để mang lại hiệu quả làm đầy cho những vùng thiếu hụt thể tích trên khuôn mặt, làm đầy rãnh nhăn sâu.

Đối với liệu pháp lipolysis - phân giải mỡ, vị bác sĩ này cho biết phương pháp Mesotherapy với thành phần hoạt chất hỗ trợ li giải mô mỡ được đưa vào vùng nhiều mỡ thừa như nọng cằm, viền hàm, giúp khuôn mặt thon gọn và dễ quan sát thấy các đường nét được tái tạo bởi chỉ nâng cơ và filler hơn.

Đại diện nhãn hàng nói thêm, chỉ Xline - Lipolysis - Xcelens filler giúp cải thiện các vấn đề lão hóa. Khi kết hợp cả 3 phương pháp này sẽ hỗ trợ giải quyết các dấu hiệu của lão hóa trong 1 lần điều trị.

Cũng trong hội thảo này, ThS. BS. Lê Hoàng Vĩnh - Giảng viên bộ môn Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc cũng có bài báo cáo khoa học với chủ đề: "Cập nhật nâng cao hiệu suất trẻ hóa với phương pháp Triple Anti-Aging in one session: đáp ứng Filler - Skinbooster trong cùng một lần điều trị".

ThS. BS. Lê Hoàng Vĩnh đang trình bày bài báo cáo khoa học.

Theo đó, bác sĩ Vĩnh đưa ra giải pháp kết hợp Filler và Skinbooster giúp giải quyết các vấn đề lão hóa là sự thiếu hụt về thể tích, hay sự thay đổi về cấu trúc da bị thiếu hụt HA, collagen, elastin khiến da sẽ bị nhăn nheo, khô, sạm, mất đi độ đàn hồi và căng mướt. Vì vậy việc kết hợp cả 2 phương pháp này trong 1 lần sẽ giúp hiệu chỉnh tốt nhất cho thẩm mỹ khuôn mặt, mang lại hiệu quả trẻ hóa sau một lần trị liệu mà không mất nhiều thời gian.

Thế mạnh của tập đoàn dược mỹ phẩm từ Châu Âu Xcelens International

Xcelens International (Thụy Sĩ) đã có hơn 18 năm phát triển và được các bác sĩ lựa chọn trong ứng dụng trẻ hóa da. Các sản phẩm của Xcelens International bao gồm Xline Threads - chỉ thẩm mỹ và Xcelens - dược mỹ phẩm trẻ hóa da, tạo hình thẩm mỹ như filler, meso và skin booster.

Hội thảo có sự tham dự của các bác sĩ đầu ngành.

Xcelens - Xline thường xuyên tổ chức nhiều hội nghị lớn cũng như các lớp đào tạo ở khắp nơi trên thế giới nhằm mục đích giúp các bác sĩ trao đổi kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề.

Hiện nay, Minh Khương Group là đơn vị phân phối độc quyền các dòng sản phẩm của Xcelens International tại Việt Nam. Minh Khương Group và Xcelens - Xline không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, mang đến các sản phẩm chất lượng nhất nhằm hỗ trợ các bác sĩ đem lại hiệu quả điều trị tối ưu chỉ trong 1 lần điều trị cho khách hàng.

Chi tiết về sản phẩm:

Công ty TNHH Thương Mại Minh Khương

Địa chỉ: 3A Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, TPHCM

Website: https://xcelens.vn/

Hotline: (028) 22.134.61