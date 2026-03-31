Bác sĩ FV cắt u xơ phức tạp bằng robot da Vinci Xi giúp bảo tồn tử cung

Sau 48 giờ, bệnh nhân được xuất viện. Điều khiến người bệnh bất ngờ là cơn đau gần như biến mất sau một ngày mổ.

Nhiều khối u lớn, nguy cơ phải cắt bỏ tử cung

Bà N.T.T.N (52 tuổi, TPHCM) tìm đến Bệnh viện FV trong tình trạng đau bụng âm ỉ, kéo dài nhiều tháng không dứt. Kết quả chụp CT cho thấy tử cung của bà N. có nhiều khối u lớn nhỏ khác nhau.

“2 khối u lớn (kích thước 8cm và 7cm) cùng nhiều khối u nhỏ nằm rải rác trong tử cung chính là nguyên nhân gây ra tình trạng đau mạn tính và những cơn đau dữ dội cho bệnh nhân”, TS.BS Robert Marie Riché, chuyên gia phẫu thuật phụ khoa tại Bệnh viện FV nhận định.

Ở độ tuổi ngoài 50, cắt bỏ toàn bộ tử cung là phương án phổ biến để điều trị triệt để khối u. Tuy nhiên, TS.BS Robert Riché đã quyết định theo đuổi phương án khó hơn: bóc tách các khối u xơ nhằm giữ lại tử cung theo mong muốn của người bệnh.

Bệnh nhân sau phẫu thuật: “Mổ bằng robot thực tế còn tốt hơn tôi hình dung”

TS.BS Robert Riché - chuyên gia người Pháp với gần 30 năm làm việc tại Việt Nam - là bác sĩ trực tiếp thực hiện phẫu thuật, với sự hỗ trợ của robot da Vinci Xi - thế hệ robot phẫu thuật hàng đầu Đông Nam Á.

TS.BS Robert Marie Riché (giữa) cùng ê-kíp phẫu thuật thực hiện ca mổ bằng robot da Vinci Xi (Ảnh: FV).

Cánh tay robot linh hoạt với khả năng duỗi, gập, xoay 540 độ, giúp bác sĩ có thể bóc tách các khối u ở mọi ngóc ngách của tử cung - đây là một ưu thế vượt trội so với mổ hở hay phẫu thuật nội soi truyền thống.

“Với robot, tôi có thể phóng to hình ảnh, điều chỉnh góc nhìn và thao tác chính xác đến từng milimet. Điều này giúp hạn chế tối đa các khó khăn và tăng độ chính xác trong suốt ca mổ”, bác sĩ Riché giải thích.

2 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể xuất viện trong tình trạng ổn định. Bà N. cho biết kết quả vượt ngoài mong đợi của bà, bà gần như không còn cảm giác đau sau ngày đầu tiên.

“Dù được bác sĩ giải thích về lợi ích của phương pháp mổ ít xâm lấn, nhưng thực tế còn tốt hơn những gì tôi hình dung. Mổ bằng robot xong tôi thấy khỏe hẳn”, bà nói.

Bệnh nhân bày tỏ niềm vui với bác sĩ Riché khi sức khỏe của bà hồi phục nhanh chóng đến không ngờ sau mổ (Ảnh: FV).

Đây là ca phẫu thuật phụ khoa bằng robot đầu tiên tại FV, diễn ra dưới sự giám sát trực tiếp của PGS.TS.BS Nguyễn Quốc Trường Chinh, Giám đốc Đơn vị Phẫu thuật Phụ khoa Ít xâm lấn, Khoa Sản Phụ khoa, Đại học Texas Medical Branch tại Galveston (Mỹ). Ông đánh giá cao tay nghề của phẫu thuật viên và sự phối hợp ăn ý của cả ê-kíp.

“Ê-kíp phẫu thuật làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp nhịp nhàng. Phòng mổ đạt tiêu chuẩn cao, trang thiết bị hiện đại, phù hợp cho phẫu thuật robot. Khi so sánh với các trung tâm tại Mỹ, tôi không thấy có nhiều khác biệt”, ông nhận xét.

Phẫu thuật robot da Vinci: Chuẩn mực mới cho điều trị phụ khoa

TS.BS Robert Riché cho biết với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và những lợi ích vượt trội cho người bệnh, phương pháp phẫu thuật robot được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn điều trị thường quy, từ điều trị lạc nội mạc tử cung đến ung thư phụ khoa.

“Phẫu thuật robot giúp tăng khả năng bảo tồn chức năng sinh sản so với phương pháp truyền thống. Quá trình mổ nhẹ nhàng hơn, phục hồi nhanh và thời gian nằm viện có thể rút ngắn còn 1-2 ngày. Nhiều ca phức tạp trước đây phải mổ hở nay có thể chuyển sang mổ với robot”, bác sĩ Riché cho biết.

Hệ thống robot da Vinci Xi hiện đại trong phòng mổ của Bệnh viện FV (Ảnh: FV).

Tại Trung tâm Phẫu thuật Robot FV da Vinci, công nghệ được ứng dụng điều trị nhiều lĩnh vực:

Lồng ngực: ung thư phổi, u trung thất, u tuyến ức, phẫu thuật thực quản.

Ngoại tiêu hóa - gan mật tụy: cắt dạ dày, cắt đại trực tràng, cắt gan, cắt tụy.

Tiết niệu: cắt tuyến tiền liệt, cắt thận, cắt bàng quang.

Phụ khoa: cắt tử cung, điều trị lạc nội mạc tử cung, bóc u xơ tử cung, sa sinh dục, điều trị ung thư phụ khoa.

