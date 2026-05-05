Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Ngày 5/5, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, GS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột qụy đã kịp thời cấp cứu một hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris.

Trước đó, đêm 4/5, trên chuyến bay số hiệu VN19 Hà Nội - Paris (Pháp), một tình huống khẩn cấp đã xảy ra khi máy bay cất cánh được khoảng 4 giờ.

GS.TS Mai Duy Tôn (người đứng giữa, mặc áo màu ghi) chụp ảnh cùng đoàn bay (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Hệ thống loa phát thanh liên tục phát đi lời kêu gọi hỗ trợ y tế, vì có một nam hành khách người nước ngoài xuất hiện các triệu chứng khó chịu, đau vùng tai, nhanh chóng chuyển sang tình trạng liệt nửa mặt trái, khó khăn trong giao tiếp và phát âm.

Ngay khi nghe thông tin từ loa thông báo, GS.TS Mai Duy Tôn khi đó đang có mặt trên chuyến bay đã lập tức tiếp cận và thăm khám cho người bệnh.

"Khi tiếp cận bệnh nhân và khám lâm sàng, triệu chứng của người bệnh là điển hình của liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, không phải đột quỵ cấp tính", GS.TS Mai Duy Tôn thông tin.

Với chẩn đoán này, GS.TS Mai Duy Tôn đưa ra phương án xử trí tại chỗ bằng thuốc corticoid mà ông mang theo, đồng thời khuyến cáo tổ bay tiếp tục hành trình theo kế hoạch, đồng thời đảm bảo sức khỏe người bệnh ổn định trên lộ trình.

Trước khi hạ cánh xuống sân bay sân bay Charles de Gaulle, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, các chỉ số ở mức an toàn.

Thay mặt phi hành đoàn, cơ trưởng chuyến bay VN19 đã gửi thư cảm ơn tới GS.TS Mai Duy Tôn: “Xin chân thành cảm ơn. Kính chúc ông sức khỏe và thành công trong công việc”.

Theo GS.TS Mai Duy Tôn, trong cuộc sống thường ngày, các tình huống cấp cứu hoàn toàn có thể xảy ra bất ngờ, ai cũng có thể phải đối mặt. Là bác sĩ sẽ có được sự chủ động, hỗ trợ tốt hơn khi có tình huống y tế phát sinh.

Tuy nhiên, bất cứ người dân nào, khi có các kiến thức về sơ cứu, đứng trước các tình huống cấp cứu như ngừng tim, đuối nước... hoàn toàn có thể hỗ trợ sơ cứu ban đầu, tăng cơ hội sống cho người bệnh.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, việc phổ cập kỹ năng hồi sức tim phổi cho nhân viên y tế và xa hơn là cộng đồng sẽ giúp hình thành “những cánh tay nối dài” trong cấp cứu ban đầu.