Bắc Ninh: Ghi nhận 2 F0 ngoài khu cách ly

Dân trí Ngày 22/8, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 13 ca F0 tại các huyện Lương Tài, Quế Võ và Thuận Thành, trong đó, 2 ca có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng tại xóm Ba, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân huyện Lương Tài

Các ca còn lại đều được cách ly tập trung, trong đó, chủ yếu tại huyện Lương Tài với 9 ca gồm: thôn Đông Hương, thị trấn Thứa (1 ca); thôn Thanh Hà, xã An Thịnh (2 ca); thôn An Trụ, xã An Thịnh (1 ca); thôn Hương La, xã Tân Lãng (1 ca); thôn Phương Thanh, xã Phú Hòa (1 ca); thôn Đan Quế, xã Trung Chính (1 ca); thôn An Cường, xã Minh Tân (2 ca). Huyện Quế Võ ghi nhận 2 ca tại thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bắc Ninh nhận định, thị trấn Thứa (huyện Lương Tài) xếp loại nguy cơ rất cao; xã Trung Kênh (huyện Lương Tài) xếp loại nguy cơ cao; 15 xã/phường gồm: phường Vân Dương, Đại Phúc (thành phố Bắc Ninh); xã Lãng Ngâm, Bình Dương (huyện Gia Bình); xã Phương Liễu (huyện Quế Võ); xã Phú Hòa, An Thịnh, Bình Định, Lâm Thao, Mỹ Hương, Trừng Xá, Phú Lương, Trung Chính, Tân Lãng (huyện Lương Tài); xã Mão Điền (huyện Thuận Thành) xếp loại nguy cơ; 109 xã/phường còn lại xếp loại bình thường mới.

Ngay sau khi ghi nhận 2 ca dương tính với SARS- CoV-2 ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành ra quyết định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với xã Mão Điền.

Theo đó, bắt đầu từ 10 giờ ngày 22/8, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 7 thôn thuộc xã Mão Điền, gồm: Thụy Mão, Bàng Cả Đình Mận, Ngòi Hồ Tủng, Lũy Hậu, Táo, Công, Nội.

Đồng thời, thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Ba, xóm Ba, xã Mão Điền, với tổng số 522 hộ, 1.448 nhân khẩu.

Chủ tịch UBND xã Mão Điền chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành trong việc chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội và thiết lập vùng cách ly y tế tại địa bàn quản lý theo quy định.

Tính đến 18h ngày 22/8, toàn tỉnh có 1.819 ca mắc Covid-19.

Bá Đoàn