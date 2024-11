Aufar Premium Gold mới - đột phá dinh dưỡng từ Australia

Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Y học Quốc tế Framil là thương hiệu chuyên cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em và người trưởng thành, với các dưỡng chất từ Úc chất lượng, thành phần dinh dưỡng cao góp phần nâng cao sức khỏe người tiêu dùng Việt.

Framil ký kết cùng công ty Viplus Dairy.

Tại khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang, Framil đã tổ chức sự kiện khách hàng mang tên "Nâng tầm bản sắc, vạn tinh hoa". Sự kiện quy tụ hàng trăm đối tác, khách hàng cùng với sự tham dự của các chuyên gia, bác sĩ trong và ngoài nước nhằm tri ân những khách hàng đã đồng hành gắn kết cùng công ty trong thời gian qua.

Aufar - Dinh dưỡng từ Úc.

Sự kiện không chỉ là dịp tri ân sâu sắc đến khách hàng mà còn là cơ hội để Framil giới thiệu dòng sản phẩm mới Aufar Premium Gold được sản xuất tại Úc bởi công ty Viplus Dairy, có bề dày kinh nghiệm hơn 130 năm trong ngành công nghiệp sữa. Đây là một trong những nhà sản xuất sữa công thức hàng đầu của Úc chuyên cung cấp nhiều loại sản phẩm sữa dinh dưỡng chất lượng cao được nhiều khách hàng lựa chọn và tin dùng.

Aufrar Premium Gold - Bước tiến mới trong hành trình nâng tầm sức khỏe của trẻ em Việt

3 dòng sản phẩm của Aufar.

Nguyên liệu sản phẩm Aufar được lấy từ trang trại nằm trong vùng cỏ xanh tươi tốt của Đông Nam Gippsland, Victoria - khu vực nổi bật có không khí trong lành ở Australia, tạo điều kiện lý tưởng cho nông dân chăn nuôi bò sữa địa phương.

Sử dụng đạm Whey Protein, Casein thủy phân giúp trẻ dễ dàng tiêu hóa và hấp thu hơn. Ngoài ra, DHA, Choline, Taurine đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển trí não của trẻ em.

Vitamin A, Beta carotene bảo vệ đôi mắt sáng khỏe cùng 5 loại vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B5, B6, B12), vitamin C, vitamin E giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng cho trẻ.

Tại thị trường Việt Nam, Framil là đơn vị phân phối độc quyền và chiến lược cho sản phẩm Aufar. Dòng sản phẩm này không chỉ mang đến nguồn dinh dưỡng, mà còn giúp trẻ em Việt Nam có một khởi đầu cho hành trình phát triển khỏe mạnh.

Với sứ mệnh tạo ra sản phẩm dinh dưỡng Úc dành riêng cho người Việt, bằng trái tim của các bậc làm cha làm mẹ, Framil hướng tới việc mang lại những giá trị tốt nhất cho cộng đồng, không chỉ qua các sản phẩm an toàn, chất lượng, mà mỗi sản phẩm của Framil đều chứa đựng niềm đam mê và tâm huyết, mong muốn mang đến cho thế hệ tương lai một nền tảng vững chắc và cuộc sống trọn vẹn.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Y học Quốc tế Framil

55 Bis, Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM

Hotline: 1900 98 68 58

Fanpage: https://www.facebook.com/AufardinhduongchuanUc

Website: https://framil.com.vn/