An toàn khi sử dụng mỹ phẩm: Độc tố giấu mặt

Khi bôi sản phẩm dưỡng hoặc điều trị lên bề mặt da, hơn 60% lượng sản phẩm sẽ được hấp thụ vào cơ thể.

Danh sách độc tố (có thể không có trên nhãn sản phẩm) cần cảnh giác

Paraben

Trong một thời gian dài, paraben được sử dụng như chất bảo quản sản phẩm và thật đáng buồn là các nhà sản xuất thường xuyên không ghi tên độc tố này trên nhãn trên bao bì. Khi lựa chọn mua mỹ phẩm như kem dưỡng, lăn nách khử mùi, sữa rửa mặt… bạn cần tìm kiếm trang mạng của nhà sản xuất để tìm ra thành phần đầy đủ của sản phẩm định mua.

Sử dụng liên tục paraben có thể gây vô sinh, mất cân bằng hormone phụ nữ. Trong một số trường hợp, parabens đã được tìm thấy bên trong khối u ung thư vú.

Người tiêu dùng cần thận trọng khi sử dụng lâu dài một số mỹ phẩm có chứa những thành phần gây dị ứng da, vô sinh, dị tật thai nhi, ung thư…

‎Benzoyl Peroxide

‎Đây là thành phần phổ biến trong hầu hết các sản phẩm trị mụn trứng cá bọc nhưng có tác dụng phụ nghiêm trọng. Benzoyl peroxide đã được chứng minh có ảnh hưởng thúc đẩy sự phát triển của các khối u bởi vì nó hoạt động như một mutagen. Mutagen này gây đột biến ADN không chỉ ở người mà cả ở động vật. Benzoyl Peroxide gây kích ứng qua đường hô hấp, nếu hít ngửi sản phẩm da cũng có thể bị dị ứng.

Cũng như paraben, thành phần độc hại này thường hay bị "quên" ghi lên nhãn mác. Thành phần kháng khuẩn như triclosan, polyethylene glycol, chất nhũ hóa và chất tẩy rửa ethoxylat thường có chứa dioxin.

‎Sử dụng dioxin kéo dài có thể dẫn đến ung thư, giảm chức năng miễn dịch và rối loạn hệ thần kinh. Phụ nữ mang thai sử dụng dioxin cũng có thể gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Trường hợp xấu nhất, nó có thể gây ra sảy thai.

Kể cả có thói quen xem thành phần ghi trên nhãn mác trước khi mua mỹ phẩm thì đôi khi người tiêu dùng cũng bỏ qua việc nhà sản xuất không ghi thành phần gây độc hoặc chỉ người có chuyên môn về hóa dược mới biết về những hoạt chất tưởng như an toàn thực ra lại là tên gọi khác của một độc tố có hại cho da cũng như sức khỏe.

‎ Phthalates

‎Thường khó tìm thấy Phthalates trên nhãn mác. Thành phần này có thể dẫn đến tổn thương gan thận, gây phát triển ngực sớm ở cả nam giới và phụ nữ, làm giảm số lượng tinh trùng nam và gây ra dị tật bẩm sinh. Gần đây, hầu hết các công ty dược mỹ phẩm của Mỹ, Canada và Liên minh châu Âu đã gỡ bỏ thành phần này ra khỏi các sản phẩm của họ, tuy nhiên sản phẩm có nguồn từ các nước khác chưa có sự đảm bảo tương tự.

‎Gốc tự do

Trong nhiều loại kem chống nắng có chứa hóa chất làm tăng sản xuất các gốc tự do. Các gốc tự do gây tổn thương ADN và ung thư, vì vậy cần cảnh giác với các thành phần có chứa gốc tự do như avobenzone, benzophenone , ethoxycinnamate và PABA.

‎ Sodium Lauryl Sulfate (SLS)

Nếu bạn đang tìm chọn sản phẩm tạo bọt, cần chú ý đến sự có mặt của thành phần này. SLS được tìm thấy trong sản phẩm tạo bọt trong sữa rửa mặt, nước tắm bồn, nước rửa xe, chất tẩy nhờn động cơ và chất tẩy rửa sàn nhà. Lạm dụng SLS có thể gây kích ứng da, tổn thương mắt, khó thở, tiêu chảy và thậm chí tử vong.

‎Chất màu tổng hợp cũng được tính là một độc tố

Thường được dán nhãn là FD&C, các hoạt chất độc hại này được sản xuất từ nhựa than đá và được biết đến như những chất gây ung thư. Khi bạn sử dụng son môi có chứa các loại màu này có thể nhiễm độc da dẫn đến kích ứng. Nếu da bị ngộ độc FD&C sẽ dẫn đến thiếu oxy, gây ung thư, thậm chí tử vong.

Theo Sức khỏe & Đời sống