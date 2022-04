An Đường Thiên Phúc: Hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả, lành tính

"Bí kíp" hỗ trợ kiểm soát tốt đường huyết trong đại dịch

Theo nghiên cứu mới công bố vào tháng 12/2021 của Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (NLM), khi đại dịch Covid-19 diễn ra và thậm chí trong trạng thái bình thường mới, tăng đường huyết là thủ phạm khiến bệnh nhân đái tháo đường mắc Covid-19 dễ bị biến chứng nặng và tăng tỷ lệ tử vong.

Chính bởi vậy, người mắc đái tháo đường cần kiểm soát đường huyết tốt và ổn định, để nếu chẳng may bị nhiễm Covid-19, người bệnh sẽ không bị bệnh nặng và giảm tỷ lệ dẫn tới những biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, suy tim, suy thận,…

Trong nhiều loại thảo dược quý hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, không ngoa khi nói rằng đông trùng hạ thảo có thể đồng thời có tác dụng kiểm soát và ổn định đường huyết trong giới hạn cho phép, giúp người bệnh khỏe hơn cũng như hỗ trợ giảm và dự phòng các biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra.

Đông trùng hạ thảo chứa nhiều hoạt chất hỗ trợ giảm đường huyết, bồi bổ thể trạng người bệnh.

Chứa nhiều hoạt chất quý và có công dụng hiệu quả với bệnh tiểu đường nhưng đông trùng hạ thảo tự nhiên rất hiếm, chỉ được tìm thấy trên các cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) ở độ cao 4.000m so với mực nước biển và có mức giá rất đắt, được coi là "vàng mềm" của vùng đất này. Sản phẩm đông trùng hạ thảo Tây Tạng dạng tươi nguyên con có giá lên tới 2 tỷ đồng/kg.

Đông trùng hạ thảo cùng dây thìa canh: Bộ đôi vàng cho sức khỏe người mắc tiểu đường

Để "giải cơn khát" đông trùng hạ thảo, tại Việt Nam, Công ty CP Dược thảo Thiên Phúc đã nghiên cứu, nuôi cấy và sản xuất thành công đông trùng hạ thảo đạt chứng nhận GACP-WHO - một trong những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất được áp dụng hiện nay theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Đặc biệt, đông trùng hạ thảo Thiên Phúc có hàm lượng các dược chất Cordycepin, Adenosine lần lượt khoảng 8.34 mg/g và 1.54mg/g, tương đương cao gấp 2 lần hàm lượng có trong đông trùng hạ thảo Tây Tạng loại tốt.

Bên cạnh đó, một số ghi chép y học cũng cho thấy công dụng của dây thìa canh giúp hạn chế khả năng tiếp nhận đường từ ruột. Đồng thời tế bào tụy cũng được gia tăng khả năng phát triển nhờ cơ chế tăng sinh insulin của dây thìa canh.

Đông trùng hạ thảo và dây thìa canh là bộ đôi thảo dược quý hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

An đường Thiên Phúc tiên phong ứng dụng công nghệ Nano

Tuy nhiên, việc sử dụng đông trùng hạ thảo hay dây thìa canh ở dạng thường lại mất rất nhiều thời gian thì sản phẩm mới phát huy hiệu quả bởi các hoạt chất có trong các loại thảo dược quý này khi vào cơ thể chỉ hấp thu được một phần, còn lại sẽ bị cơ thể đào thải ra ngoài.

Để các thảo dược quý này được hấp thu hoàn toàn và nhanh hơn, các nhà khoa học đầy tâm huyết của Dược thảo Thiên Phúc đã tách chiết các hoạt chất quý có trong đông trùng hạ thảo thành các hạt nano siêu nhỏ bằng công nghệ nano cũng như cô đặc cao dây thìa canh để dễ uống, dễ hấp thu và phù hợp hơn với thể trạng người Việt.

Cụ thể, những hạt nano đông trùng hạ thảo siêu nhỏ dễ dàng hấp thu vào máu với nồng độ cao, từ đó đến trực tiếp tế bào bị bệnh.

Sự kết hợp của nano đông trùng hạ thảo và cao dây thìa canh cùng các thảo dược quý khác như cao linh chi, cao giảo cổ lam,… có trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc là giải pháp hỗ trợ giảm đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng do tiểu đường hiệu quả, an toàn lành tính, bền lâu cho người mắc tiểu đường.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc có thành phần chính từ bột nano đông trùng hạ thảo và cao dây thìa canh.

"Ưu việt ở chỗ, Dược thảo Thiên Phúc tự nghiên cứu, nuôi trồng đông trùng hạ thảo chất lượng cao và ứng dụng công nghệ nano tiên tiến bậc nhất để sản xuất bột nano đông trùng hạ thảo. Quy trình khép kín hiện đại này khiến bộ đôi nano đông trùng hạ thảo và cao dây thìa canh có trong An Đường Thiên Phúc phát huy được hết hiệu quả, cải thiện mức đường huyết của người bệnh tiểu đường, giúp người bệnh sống vui - sống khỏe", bà Nguyễn Thị Hồng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc cho biết.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

