Ấm lòng gần 100.000 suất thực phẩm được hỗ trợ trong mùa giãn cách

Dân trí Với thông điệp "Trao bữa cơm - Trao niềm tin", gần 7.000 người dân quận Bình Tân, TPHCM đã nhận được các suất hỗ trợ khẩn cấp để kịp thời ứng phó với đại dịch Covid-19 trong chương trình "Triệu bữa cơm 2021".

Người dân phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM nhận quà hỗ trợ khẩn cấp của Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) và Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam.

Nhằm giúp những hoàn cảnh khó khăn sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống trước tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, vừa qua, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), phối hợp cùng Sở LĐ-TBXH quận Bình Tân đã trao tặng 98.250 suất ăn cho 6.550 người cần được giúp đỡ nhất để cung cấp dinh dưỡng cần thiết trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mỗi suất thực phẩm bao gồm 2 kg gạo, 1.5 kg thịt gà, hộp cá, đậu phộng, dầu ăn, đường, muối i-ốt và khẩu trang y tế. Trong 13 ngày hỗ trợ từ 20/7 đến 1/8, đã có 4 phường của quận Bình Tân là Bình Trị Đông, Tân Tạo A, Bình Hưng Hòa B và An Lạc nhận được phần quà từ hoạt động này.

Các cá nhân trong gần 1700 hộ gia đình được hỗ trợ đều là những đối tượng thuộc các nhóm dễ bị tổn thương nhất bị ảnh hưởng do Covid-19, bao gồm lao động tự do mất thu nhập do đại dịch, lao động nữ nhập cư trong các nhà máy, người nghèo, người cao tuổi, cán bộ nhân viên y tế tuyến đầu, các trường hợp F0 và F1 trong các khu vực cách ly và giãn cách xã hội.

Chị Ngô Thị Bích Hạnh - công nhân may cho một công ty nước ngoài ở Bến Lức Long An, thường trú ở quận Bình Tân, TPHCM - chia sẻ: "Đang thời buổi khó khăn như vậy, được nhận quà vui lắm rồi, phần quà là nhu yếu phẩm thiết thực, gia đình tôi cũng sử dụng được hơn tuần."

Chị Ngô Thị Bích Hạnh, An Lạc, Bình Tân nhận quà hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam và Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam.

Hỗ trợ người dân ứng phó với các tình huống khẩn cấp đã và đang là một trong những ưu tiên của Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) cùng các đối tác.

Tiếp theo nỗ lực giúp người dân Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19 trong năm 2020, tại nhiều địa phương trong cả nước, AFV và Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) hiện đang triển khai chương trình "Cùng nhau, chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ hơn!" năm 2021. Chương trình là một phần của Chiến dịch toàn cầu "Vắc xin miễn phí cho tất cả mọi người" do Liên đoàn ActionAid Quốc tế và Liên minh Vắc xin cho tất cả mọi người khởi xướng.

Nhà báo Tạ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý AFV chia sẻ: "Trong năm 2020, chúng tôi đã trực tiếp hỗ trợ hơn 45.000 người dân và trẻ em ở 11 tỉnh thành trên cả nước ứng phó và phục hồi sinh kế tốt hơn trong và sau đại dịch. Năm nay, với hàng chục nghìn gói cứu trợ khẩn cấp cùng thông điệp 'Vắc xin miễn phí cho tất cả mọi người', chúng tôi hy vọng góp phần nhỏ vào nỗ lực tuyệt vời của Chính phủ và người dân Việt Nam đẩy lùi đại dịch, để chúng ta trở lại mạnh mẽ hơn, an toàn hơn."

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để đồng lòng cùng người dân cả nước chống dịch, công tác hỗ trợ người dân Bình Tân trong chương trình "Triệu bữa cơm 2021" của AFV và các đối tác vì thế cũng mang lại ý nghĩa sâu sắc.

Công tác chuẩn bị và vận chuyển những phần quà hỗ trợ khẩn cấp tới bà con quận Bình Tân, TPHCM của tình nguyện viên Chương trình Hỗ trợ phát triển quận Bình Tân.

Chương trình "Cùng nhau, chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ hơn!" năm 2021 khẩn cấp hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương nhất do đại dịch. Các gói hỗ trợ được thiết kế đa dạng theo nhu cầu của người nhận, từ thực phẩm sạch, khẩu trang và vật tư y tế, đồ dùng học tập… đến các biện pháp cải thiện tinh thần như đường dây nóng tư vấn pháp luật cho công nhân may mặc là nạn nhân của quấy rối tình dục, bạo lực gia đình và căng thẳng kéo dài.

AFV và ActionAid Việt Nam tự hào được nhiều đối tác và các nhà tài trợ như Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Bảo trợ Trẻ em và Gia đình Đài Loan (TFCF), Quỹ Toàn cầu vì Phụ nữ (GFW), Tổ chức Phát triển Quốc tế (CBM), tín nhiệm tài trợ một phần cho chương trình này.

Trường Thịnh