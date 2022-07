Alponte Colostrum 2+ - dinh dưỡng tuyệt hảo, vững bước đầu đời

Bà mẹ hiện đại và hành trình "Hãy chọn sữa đúng"

Đón nhận thiên thần bé nhỏ chào đời là điều tuyệt vời nhất với bất cứ ông bố bà mẹ thế nào. Thế nhưng đây cũng là lúc mẹ bắt đầu một cuộc hành trình gian nan mà bài học "vỡ lòng" đầu tiên chính là lựa chọn sữa phù hợp với con. Mẹ thường đặt ra rất nhiều các tiêu chí như sữa phải cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để con phát triển toàn diện, "sữa mát", không gây táo bón, con tăng cân, cao lớn... Đồng thời, sữa phải an toàn, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Ngày càng nhiều tiêu chí khắt khe đặt ra khiến mẹ "loay hoay" trong ma trận vô vàn nhãn sữa trên thị trường hiện nay.

Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học cho thấy, nền tảng cho sự phát triển ở trẻ chính là hệ tiêu hóa và khả năng miễn dịch. Trong đó hệ tiêu hóa đóng góp đến 80% vào việc hình thành sức đề kháng, 100% năng lượng cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Sở hữu hệ tiêu hóa khỏe mạnh giúp tăng khả năng hấp thụ, dung nạp các chất, trong khi sức đề kháng tốt sẽ là tấm "áo giáp" bảo vệ giúp cơ thể trẻ chống lại các vi khuẩn, virus gây bệnh. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến như hiện nay, chọn sữa tăng cường sức đề kháng là một trong những ưu tiên hàng của nhiều bà mẹ cấp tiến.

Alponte Colostrum 2+ cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng, cung cấp nguồn dinh dưỡng giúp con phát triển toàn diện

Lấy nền tảng cốt lõi là hỗ trợ hệ tiêu hóa giúp trẻ phát triển tối ưu thể chất, trí não đồng thời cải thiện sức đề kháng, Global Nutrition đã nghiên cứu và sản xuất ra sản phẩm Alponte Colostrum 2+ dành cho trẻ từ 2 tuổi - giai đoạn mà hệ miễn dịch và các chức năng tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện.

Sữa Alponte Colostrum 2+ chứa 2'FL-HMO - dưỡng chất có trong sữa mẹ đảm nhiệm vai trò là prebiotics nuôi dưỡng, phát triển các vi khuẩn có lợi trong đường ruột đồng thời ngăn chặn sự bám dính của các vi khuẩn có hại vào tế bào ruột, góp phần xây dựng hệ miễn dịch cho bé. Cùng với 2'FL-HMO, kháng thể IgG (Immuno Globulin G) là kháng thể phổ biến trong sữa non. Đa phần các bà mẹ đều hiểu tầm quan trọng của sữa non chính là chất "kháng sinh tự nhiên" hiệu quả giúp tăng khả năng miễn dịch ở trẻ sơ sinh. Ngoài ra, Alponte Colostrum 2+ còn bổ sung các chất xơ hòa tan như FOS/Inulin, làm sạch đường ruột khiến hoạt động tiêu hóa diễn ra được "trơn tru" - tiền đề tăng cường sự hấp thu chất dinh dưỡng, khắc phục tình trạng táo bón thường gặp. Sự kết hợp giữa "bộ ba" 2'FL-HMO và IgG, FOS/Inulin cùng một số chất chống oxy hóa như kẽm, selen, Vitamin A, C, E chính là chìa khóa để phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa giúp trẻ ít ốm vặt, ăn ngon hơn và ít bị ảnh hưởng bởi các tác nhân có hại từ môi trường bên ngoài.

Sản phẩm dinh dưỡng Alponte Colostrum 2+ giúp tăng cường miễn dịch, phát triển khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, Alponte Colostrum 2+ còn mang đến nguồn dinh dưỡng tuyệt hảo cho sự phát triển toàn diện và cân đối ở trẻ. Cung cấp các chất như DHA, DHA/ARA, Omega 3, Omega 6, Taurine Choline Choline cho sự phát triển não bộ, thị giác. Canxi, Vitamin D3 cho xương chắc khỏe, phát triển chiều cao. Đặc biệt chiết xuất Tổ yến giúp bé tăng cân khỏe mạnh. Tổ Yến vốn là một loại thực phẩm quý giá từ xa xưa đã được nhiều bà mẹ tin dùng để bồi dưỡng cho trẻ nhẹ cân, thấp còi. Theo đó, Yến sào chứa hàm lượng protein cao (50-60%) bao gồm 18 loại axit amin, 31 nguyên tố vi lượng cần thiết có vai trò hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất, tăng hệ miễn dịch, thúc đẩy các quá trình tái tạo tế bào trong cơ thể.

Ở trẻ nhỏ, giấc ngủ là điều vô cùng quan trọng, nghiên cứu chỉ ra rằng thời gian ngủ và chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển trí não của trẻ. Bởi khi đó sẽ diễn ra quá trình tái tạo năng lượng và sản sinh hormone tăng trưởng có lợi cho sự phát triển thể chất, trí tuệ, tăng chiều cao và cải thiện hệ miễn dịch. Alponte Colostrum 2+ cung cấp Lactinum nhập khẩu từ Pháp - hoạt chất nuôi dưỡng hệ thần kinh giúp duy trì trạng thái thoải mái, dễ chịu ở trẻ, mang đến giấc ngủ sinh lý tự nhiên giúp bé ngủ sâu và ngon giấc hơn.

Sản phẩm Alponte Colostrum 2+ được sản xuất trong quy trình khép kín tại nhà máy đạt chuẩn với nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các quốc gia hàng đầu trên thế giới Mỹ, Pháp, New Zealand, Nhật Bản… Mẹ hoàn toàn yên tâm lựa chọn Alponte Colostrum 2+ để cùng con có một hành trình tuyệt vời trong những năm tháng đầu đời.

Global Nutrition tự hào là đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần Eneright Việt Nam - đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng với hơn 10 năm hình thành và phát triển. Với sứ mệnh cải thiện tầm vóc và trí lực cho người tiêu dùng Việt Nam, Global Nutrition hiện là đơn vị tiên phong trên thị trường phân phối các sản phẩm, thực phẩm dinh dưỡng cho mọi lứa tuổi. Bên cạnh dòng sản phẩm dinh dưỡng toàn diện cho bé như Alponte Colostrum còn có Alponte Mum tăng cường sức khỏe cho mẹ bầu, hỗ trợ phát triển thai nhi, Alponte Canxi phòng ngừa loãng xương, Alponte Sure bổ sung dinh dưỡng cho người cao tuổi… đều được người tiêu dùng đón nhận và tin tưởng sử dụng.

Tham khảo thông tin về sản phẩm tại: https://globalnutrition.vn

Hotline: 02432 688 000

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.