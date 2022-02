Abbott thu hồi nhanh lô Alimentum là có trách nhiệm với người dùng!

Theo ông Phong, việc công ty mẹ ở Mỹ phát hiện sản phẩm sữa nghi nhiễm khuẩn, thực hiện thu hồi, Abbott tại Việt Nam cũng khẩn trương rà soát, vào cuộc, cho thấy sự tích cực, chủ động, có trách nhiệm của doanh nghiệp với sức khỏe người tiêu dùng.

"Việc doanh nghiệp chủ động thông tin về sản phẩm thu hồi, tự nguyện thu hồi ngay khi chưa có yêu cầu gì từ phía cơ quan quản lý nhà nước được đánh giá là một hành động kịp thời, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Qua đây cũng thể hiện được thái độ của doanh nghiệp trong việc kinh doanh", lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đánh giá cao về ứng xử của Abbott khi chủ động xin thu hồi nhanh lô sữa nhập khẩu Alimentum, ngay khi có nghi vấn nhiễm khuẩn từ nhà máy Sturgis, Mỹ.

Liên quan đến thông tin về lô sữa sản xuất tại nhà máy của Abbott Nutrition's Sturgis, MI, Mỹ bị nghi nhiễm khuẩn, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, đã nhận được báo cáo của Văn phòng đại diện Công ty Abbott Laboratories GmbH tại Hà Nội gần như ngay lập tức. Cụ thể, Công ty xin thu hồi tự nguyện sản phẩm Alimentum (tên đăng ký ở Việt Nam là Similac Alimentum Eye-Q) được Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (Việt Nam) nhập khẩu, phân phối.

Lãnh đạo Cục đánh giá đây là một động thái chủ động rất tích cực, có trách nhiệm với người dùng của thương hiệu ngay khi có thông tin từ mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) về sự cố an toàn thực phẩm liên quan đến việc một số trẻ nhỏ bị nhiễm Cronobacter sakazakii and Salmonella Newport.

"Hiện phía Abbott vẫn đang tiếp tục thu hồi sản phẩm và cập nhật, báo cáo hàng ngày về tiến độ đến Cục An toàn thực phẩm theo đúng quy định pháp luật. Đây là hình thức thu hồi tự nguyện. Cục cũng đang tiếp tục theo dõi, chờ kết luận kiểm nghiệm các lô sản phẩm dinh dưỡng của Abbott từ công ty mẹ tại Mỹ để thông tin kịp thời tới người tiêu dùng trong nước", Cục An toàn thực phẩm cho hay.

Cập nhật liên quan vụ việc và động thái chủ động xử lý nhanh của Abbott nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe người dùng, Cục ATTP cũng đã ra khuyến cáo người tiêu dùng về việc không sử dụng dòng sữa bột Alimentum có cùng loạt sản phẩm được sản xuất có mã số với chữ số đầu tiên từ 22 đến 37; mã trên bao bì ký hiệu K8, SH hoặc Z2; hạn sử dụng ngày 4/1/2022 trở về sau. Song song phối hợp với cơ quan quản lý, phía Abbott Việt Nam cũng đã phản ứng nhanh, chủ động liên hệ với cơ quan chức năng thông báo về việc chủ động thu hồi sản phẩm nhiễm khuẩn, đồng thời mở các đường dây nóng tiếp nhận thông tin, giải đáp thắc mắc của người tiêu dùng.

Thông tin cập nhật cũng cho biết, Công ty Abbott tại Việt Nam chỉ nhập khẩu duy nhất một dòng sữa bột Alimentum có liên quan đến lô hàng nghi nhiễm khuẩn được sản xuất từ nhà máy ở Sturgis và hiện đã được thu hồi. Theo báo cáo của Văn phòng đại diện Công ty Abbott Laboratories GmbH tại Hà Nội, tổng số sản phẩm đã nhập khẩu là 11.320 thùng (thùng 6 lon 400g), tổng số sản phẩm còn tồn kho đã được giữ lại là 4.270 thùng, tổng số sản phẩm đã bán là 7.050 thùng. Công ty đã có thông báo thu hồi 6 lô sản phẩm Similac Alimentum Eye-Q được sản xuất tại nhà máy của Abbott Nutrition's Sturgis, Michigan, Hoa Kỳ. Tính đến ngày 21/2/2022, VPĐD Công ty Abbott đã thống kê được số lượng hàng tồn và yêu cầu khách hàng giữ lại để thu hồi là 1.194 thùng… Abbott đã mở hai đường dây nóng 1800558891 và 19001519 để khách hàng liên hệ.

Từ góc độ người tiêu dùng, chị Kiều Trang (Quận Phú Nhuận, TPHCM) bày tỏ quan điểm thẳng thắn: "Là người nuôi con nhỏ nên tôi rất hiểu tâm lý của người tiêu dùng liên quan đến các sản phẩm sữa, đồng thời theo dõi rất sát vụ việc. Đối với vụ việc này, tâm lý hoang mang và lo lắng là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, công bằng đánh giá thì tôi thấy an tâm và ghi nhận sự tích cực của thương hiệu khi Abbott Việt Nam đã nhanh chóng lên tiếng, chủ động tự nguyện thu hồi, đồng thời mở ngay 2 đường dây nóng tiếp nhận thông tin từ người tiêu dùng. Thái độ tích cực và động thái phản ứng nhanh của doanh nghiệp chính là động thái chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình, không bỏ rơi người tiêu dùng. Cũng rất may là Abbott chỉ nhập duy nhất một lô Alimentum có liên quan nghi vấn nhiễm khuẩn, có số hiệu cụ thể và được thu hồi nhanh nên tôi cũng khá yên tâm để cho con tiếp tục sử dụng".