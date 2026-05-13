90% người dân Việt gặp vấn đề về răng miệng

Đẩy mạnh các hoạt động dự phòng bệnh răng miệng

Tối 12/5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị Nha khoa Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 và Hội nghị khoa học & Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế Hà Nội lần thứ 2.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh sức khỏe răng miệng là một bộ phận quan trọng, gắn bó mật thiết với sức khỏe toàn thân và chất lượng cuộc sống của người dân.

Các bệnh lý răng miệng phổ biến như sâu răng, bệnh quanh răng, mất răng, chấn thương hàm mặt hay ung thư vùng miệng không chỉ ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai, phát âm, thẩm mỹ mà còn tác động đến học tập, lao động, giao tiếp xã hội và sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân.

Vì vậy, ngành y tế xác định công tác chăm sóc sức khỏe răng miệng cần tiếp tục được triển khai theo hướng: lấy dự phòng làm nền tảng; chăm sóc ban đầu làm trọng tâm; điều trị chuyên sâu làm mũi nhọn; bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ răng hàm mặt an toàn, chất lượng, hiệu quả và công bằng.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dự phòng bệnh răng miệng, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe răng miệng học đường, chăm sóc răng miệng cho người cao tuổi và các nhóm yếu thế.

Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực răng hàm mặt; tăng cường đào tạo liên tục, cập nhật kỹ thuật tiên tiến, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo đảm an toàn người bệnh.

Bên cạnh đó, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, điều tra dịch tễ học răng miệng; ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và nha khoa kỹ thuật số trong khám, chữa bệnh và đào tạo; tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật…

Vì thế, hội nghị lần này là diễn đàn khoa học quốc tế có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ hội để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và bác sĩ cùng trao đổi học thuật, cập nhật tiến bộ khoa học - công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mở rộng hợp tác quốc tế. Qua đó góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân.

Hội nghị Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, với chủ đề “Ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực hành Nha khoa”. Hội nghị dự kiến thu hút hơn 5.000 đại biểu, trở thành một trong những hội nghị nha khoa có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam trên trường quốc tế.

Tỷ lệ người dân gặp các vấn đề về răng miệng vẫn ở mức cao

Theo các chuyên gia dự phòng răng miệng cần bắt đầu từ rất sớm, ngay ở lứa tuổi mẫu giáo.

Nghiên cứu tại 8 tỉnh cho thấy, gần 90% trẻ em 6-8 tuổi bị sâu răng sữa, trung bình mỗi trẻ có trên 6 răng sâu. Ở người trưởng thành, hơn 60% gặp vấn đề viêm lợi, viêm quanh răng. Ở người cao tuổi tỷ lệ mất răng lên đến 79%.

“Trước đây, chúng ta chỉ chú trọng đối tượng trẻ em tiểu học nên dù đã có những nỗ lực nhưng tỷ lệ mắc bệnh răng miệng vẫn ở mức cao, với 90% người dân có vấn đề về răng miệng.

Tuy nhiên, với chiến lược và kế hoạch bao trùm mang tính hành động ở cấp quốc gia, trong thời gian tới chắc chắn tình trạng sức khỏe răng miệng của người dân sẽ được cải thiện”, PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, chia sẻ.

Theo đó, ngành y tế sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ cập tất cả đối tượng, đồng thời cập nhật, phát triển các kỹ thuật mới.

Phần lớn bệnh răng miệng có thể phòng ngừa nếu người dân được trang bị kiến thức đúng và duy trì thói quen chăm sóc răng miệng hằng ngày. Việc chải răng đúng cách, kiểm soát mảng bám, hạn chế tự điều trị khi đau răng, khám định kỳ là những biện pháp đơn giản nhưng có ý nghĩa lâu dài.