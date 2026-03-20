P/S thúc đẩy thói quen chăm sóc răng miệng khoa học

Sự kiện thu hút đông đảo người dân, các chuyên gia nha khoa và nhiều gia đình tham gia, cùng lan tỏa thông điệp: "A Happy Mouth is A Happy Life - Nụ cười đẹp - Cuộc sống vui".

Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới (WOHD) là sáng kiến toàn cầu của Liên đoàn Nha khoa Thế giới (FDI), được tổ chức vào ngày 20/3 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc răng miệng và vai trò của sức khỏe răng miệng đối với sức khỏe tổng thể. Tại Việt Nam, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA) là đơn vị chủ trì các hoạt động hưởng ứng.

Để khởi động chiến dịch Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới 2026, sáng 14/3 tại Công viên Cầu Giấy (Hà Nội), P/S đồng hành cùng Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh và chương trình đi bộ vì sức khỏe răng miệng, thu hút hàng trăm người tham gia, lan tỏa tinh thần chăm sóc nụ cười khỏe mạnh trong cộng đồng.

Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng P/S tổ chức Lễ mít tinh, đi bộ và phát động hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới 2026 (Ảnh: P/S).

Không khí sự kiện thêm sôi động với các tiết mục văn nghệ do các em nhỏ biểu diễn, mang đến những nụ cười hồn nhiên, khắc họa rõ nét thông điệp “A Happy Mouth is A Happy Life - Nụ cười đẹp, Cuộc sống vui".

Sự kiện thu hút đông đảo người dân và các gia đình có con nhỏ cùng tham gia hưởng ứng (Ảnh: P/S).

Theo các chuyên gia, sức khỏe răng miệng có vai trò quan trọng đối với chất lượng cuộc sống, từ khả năng ăn uống, giao tiếp đến sự tự tin trong đời sống hàng ngày. Do đó, việc giáo dục thói quen chăm sóc răng miệng khoa học cần được bắt đầu từ sớm, để bảo vệ nụ cười khỏe mạnh ở mọi giai đoạn cuộc đời.

P/S được công nhận là Kem đánh răng số 1 Việt Nam, được các chuyên gia khuyên dùng (theo dữ liệu được báo cáo bởi NielsenIQ ) (Ảnh: P/S).

Cũng tại sự kiện mít tinh, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam đã trao chứng nhận cho nhãn hàng P/S, ghi nhận đây là nhãn hiệu kem đánh răng được Hội khuyên dùng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe răng miệng. Chứng nhận này không chỉ khẳng định chất lượng và uy tín của sản phẩm, mà còn thể hiện sự đồng hành giữa cộng đồng chuyên gia nha khoa và doanh nghiệp trong nỗ lực nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người Việt.

Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam khuyên đánh răng ngày 2 lần với kem đánh răng có chứa Fluoride như P/S có lợi cho sức khỏe răng miệng (Ảnh: P/S).

Trong nhiều năm qua, P/S đã đồng hành cùng Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam triển khai các chương trình khám răng miễn phí, tư vấn và phổ biến kiến thức chăm sóc vệ sinh răng miệng đúng cách, qua đó giúp hàng triệu người dân nâng cao nhận thức và hình thành thói quen vệ sinh khoa học.

Tiếp nối hành trình đó, hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới 2026, các hoạt động khám, tư vấn miễn phí cũng như trao tặng sản phẩm chăm sóc răng miệng tiếp tục được triển khai, khuyến khích cộng đồng duy trì thói quen chăm sóc răng miệng mỗi ngày.

Ông Vũ Thanh Tấn - Phó giám đốc Tài chính Tập đoàn Unilever, đại diện nhãn hàng P/S phát biểu tại sự kiện (Ảnh: P/S).

Song song với các hoạt động chuyên môn, tại sự kiện mít tinh, booth (quầy) trải nghiệm của nhãn hàng P/S cũng thu hút đông đảo người dân tham gia. Không gian booth được thiết kế như một hành trình trải nghiệm tương tác, giúp mọi người tiếp cận kiến thức chăm sóc răng miệng theo cách trực quan và sinh động hơn.

Người tham dự có thể tham gia nhiều hoạt động như check-in (đăng ký) nhận thông tin hướng dẫn, tham gia trò chơi ghép tranh kiến thức, chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình, cũng như trực tiếp trao đổi và nhận tư vấn từ các chuyên gia nha khoa.

Theo các chuyên gia, nhiều bệnh lý răng miệng có thể được phòng ngừa hiệu quả nếu duy trì những thói quen đơn giản nhưng quan trọng như đánh răng sau khi ăn, sử dụng sản phẩm chăm sóc răng miệng phù hợp và thăm khám nha khoa định kỳ.

Người tham gia được trải nghiệm các sản phẩm chăm sóc răng miệng của P/S, đồng thời tìm hiểu thêm về những thói quen vệ sinh răng miệng khoa học (Ảnh: P/S).

Thông qua chuỗi hoạt động tại sự kiện, thông điệp “A Happy Mouth is A Happy Life - Nụ cười đẹp - Cuộc sống vui” tiếp tục được lan tỏa rộng rãi. Không chỉ dừng lại ở một ngày hội, chương trình hướng tới mục tiêu lâu dài, đó là khuyến khích mỗi người chủ động chăm sóc răng miệng đúng cách, từ đó xây dựng nền tảng cho sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và tự tin hơn với nụ cười khỏe mạnh mỗi ngày.