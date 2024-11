6 tư thế nằm cho người đau thần kinh tọa thoải mái ngủ ngon

Đau thần kinh tọa là cảm giác đau nhói lan dọc theo đường đi của dây thần kinh (kéo dài từ cột sống thắt lưng xuống chân), khiến người bệnh mệt mỏi, mất ngủ, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Để bệnh nhân có giấc ngủ ngon và hỗ trợ quá trình điều trị, bác sĩ Eric Balderree (chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống Chiropractic tại phòng khám ACC) gợi ý 6 tư thế nằm tốt nhất cho người đau thần kinh tọa tham khảo.

Các tư thế nằm cho người đau thần kinh tọa giảm đau hiệu quả

Tùy theo mức độ đau, người bệnh có thể thử các tư thế dưới đây đến khi tìm ra kiểu nằm thoải mái:

Nằm nghiêng và kẹp gối giữa hai chân: nhằm giảm áp lực lên dây thần kinh tọa, người bệnh hãy nằm nghiêng về bên cơ thể không bị đau, co nhẹ hai chân và kẹp một chiếc gối vào giữa. Tư thế này vừa giữ hông, xương chậu và cột sống cân bằng, vừa cố định phần chân hạn chế di chuyển nhiều gây đau.

Kẹp gối giữa 2 chân giúp người bị đau thần kinh tọa thoải mái ngủ ngon (Ảnh: Shutterstock).

Nằm nghiêng và kê gối dưới thắt lưng: thay vì kẹp gối giữa hai chân, người bệnh cũng có thể đặt một chiếc gối nhỏ ở dưới thắt lưng. Tư thế này giúp giảm áp lực lên dây thần kinh đang tổn thương và tránh gập người khi ngủ.

Nằm ngửa và đặt gối dưới đầu gối: người bệnh có thể nằm ngửa với một chiếc gối dưới đầu và kê thêm 1-2 chiếc gối ở dưới đầu gối. Đây là tư thế nằm cho người đau thần kinh tọa giúp phân bổ trọng lượng đều khắp lưng, hỗ trợ duy trì độ cong cột sống và làm giãn cơ hông để giảm đau.

Nằm ngửa và đặt gối ở dưới thắt lưng: người bệnh đặt một chiếc gối nhỏ dưới thắt lưng để giữ cột sống và xương chậu cân bằng, ngăn việc xoay thắt lưng khi ngủ.

Kết hợp đặt gối ở dưới lưng và đầu gối sẽ giữ tư thế thẳng, giảm áp lực lên lưng dưới và dây thần kinh tọa (Ảnh: Shutterstock).

Tư thế bào thai: nếu bị đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm, người bệnh có thể nằm nghiêng một bên và co người như chữ C. Tư thế bào thai giúp làm giãn vùng cột sống, nhờ đó giảm chèn ép rễ thần kinh tọa và cải thiện cơn đau.

Ngủ nghiêng khi mang thai: phụ nữ đang mang thai có thể nằm nghiêng bên trái hoặc bên phải đều an toàn và hỗ trợ máu lưu thông qua tĩnh mạch chủ dưới nhưng nên đặt thêm một chiếc gối dưới thắt lưng hoặc kẹp giữa hai đầu gối để giảm áp lực lên dây thần kinh tọa.

Bị đau thần kinh tọa nên tránh các tư thế nằm nào?

Bên cạnh những tư thế ngủ có lợi, người bị đau thần kinh tọa cần tránh: không nằm sấp vì cột sống cong trũng về trước sẽ làm căng cơ, khớp; nằm ngửa không có điểm tựa gây căng thẳng cho lưng, làm tăng cảm giác đau, tránh nằm tư thế vặn hông vì có thể tạo áp lực lên dây thần kinh tọa.

Nhìn chung, những tư thế nằm cho người đau thần kinh tọa kể trên có thể không phù hợp với tất cả mọi người và chỉ hỗ trợ tạm thời. Nếu cơn đau kéo dài nhiều giờ, đi kèm nóng rát, tê hoặc yếu cơ ở cùng một chân… có thể liên quan đến nhiều bệnh lý cơ xương khớp nguy hiểm, người bệnh nên đến gặp bác sĩ thăm khám để có hướng điều trị kịp thời.

Nhiều bệnh nhân được chữa dứt cơn đau thần kinh tọa, nhận thấy sức khỏe thay đổi tích cực nhờ liệu trình kết hợp trị liệu thần kinh cột sống Chiropractic và vật lý trị liệu - phục hồi chức năng tại phòng khám ACC. Bằng thao tác nắn chỉnh đúng kỹ thuật, Chiropractic giúp đưa các khớp sai lệch về vị trí ban đầu, giải phóng chèn ép rễ dây thần kinh, nhờ đó cơn đau và tình trạng sưng viêm giảm dần một cách tự nhiên.

Bên cạnh đó, vật lý trị liệu (sóng xung kích Shockwave, tia laser cường độ cao, máy giảm áp cột sống DTS…) và chương trình phục hồi chức năng Pneumex giúp thúc đẩy hiệu quả phục hồi, cải thiện khả năng vận động của các khối cơ.

Nhờ kiên trì theo liệu trình điều trị, cô Nga đã hồi phục đáng kể và có thể đi lại được (Ảnh: ACC).

Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Nga (63 tuổi - Vũng Tàu) bị thoát vị đĩa đệm lưng L4-L5, trượt đốt sống kèm theo đau thần kinh tọa lan xuống hai chân. May mắn đến ACC, được bác sĩ xây dựng phác đồ riêng biệt kết hợp giữa phương pháp Chiropractic, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Kết thúc liệu trình, cơn đau của bà thuyên giảm rõ rệt, thể lực phục hồi và vận động như bình thường.

Bằng việc chữa đúng cách, ACC cũng giúp nhiều bệnh nhân khác chữa lành cơn đau xương khớp, cải thiện sức khỏe tích cực.

