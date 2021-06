6 nhóm thực phẩm tốt cho người bị viêm gan B

Dân trí Có nhiều loại thực phẩm tốt cho người bị viêm gan B giá rẻ và dễ kiếm trong gian bếp của mỗi gia đình. Hãy bỏ chút thời gian để tìm hiểu về các loại thực phẩm đó và cách kết hợp sao cho hiệu quả.

Người bị viêm gan B dù ở tình trạng nào thì cũng đều tiềm ẩn những yếu tố gây nguy hiểm đến gan và sức khỏe. Do vậy, để sống chung với virus viêm gan B một cách "hòa bình" thì mỗi người cần chủ động trong việc tăng cường sức khỏe bản thân, nâng cao đề kháng để hệ miễn dịch của cơ thể chống lại sự hoạt động của chúng. Dưới đây là nhóm thực phẩm tốt cho người bị viêm gan B các bạn nên lưu tâm.

Nhóm thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ tốt cho tất cả mọi người. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, đào thải độc tố, làm mát và thanh lọc cơ thể. Đây đều là những điều mà người bị viêm gan B cần đến. Các loại thực phẩm giàu chất xơ như: rau cải xanh, bắp cải, súp lơ, su hào, cần tây, măng tây,… Nói chung là rau xanh đều rất nhiều chất xơ và an toàn, cần thiết đối với tất cả mọi người.

Người bị viêm gan B nên ăn gì? Chắc chắn không thể thiếu rau xanh. Rau xanh - chất xơ là thực phẩm mà một người có thể tùy thích ăn bao nhiêu cũng được mà không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cân nặng, vóc dáng. Thậm chí, ăn nhiều chất xơ còn tốt cho sức khỏe.

Rau xanh là thực phẩm tốt cho người bị viêm gan B

Nhóm thực phẩm giàu vitamin C

Có rất nhiều loại hoa quả và thực phẩm giàu vitamin C được khuyến cáo nên ưu tiên lựa chọn hàng đầu cho thực đơn của tất cả mọi người chứ không riêng gì người bị viêm gan B. Trong đó, có thể kể đến những đại diện tiêu biểu nhất như: cam, quýt, bưởi, cà chua, đu đủ, khế, ớt, bông cải, cải brussel, táo,… Các loại thực phẩm này đều có điểm chung là rất giàu vitamin C và các axit d-gluconic cực kỳ cần thiết cho cơ thể.

Một cách trị viêm gan B mang tính hỗ trợ hiệu quả chính là cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin C. Những loại hoa quả giàu vitamin C cũng đồng thời chứa nhiều chất chống oxy hóa. Đây là chất cần thiết giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, phòng ngừa ung thư, tái tạo tế bào. Với người viêm gan B, các chất này hỗ trợ tăng sức đề kháng cho cơ thể chống lại sự hoạt động của virus và tham gia vào quá trình tái tạo tế bào gan bị tổn thương do tăng men gan bởi virus.

Nhóm thực phẩm giàu vitamin C tốt cho người viêm gan B.

Protein lành mạnh - thực phẩm tốt cho người bị viêm gan B

Đạm là một trong những chất không thể thiếu đối với cơ thể. Cùng với chất xơ thì việc cân bằng đạm trong bữa ăn hàng ngày là điều mà bất cứ ai cũng không thể bỏ qua. Tuy nhiên, những người bị bệnh gan nên có sự lựa chọn nguồn cung cấp đạm từ các thực phẩm lành mạnh. Tốt nhất đạm từ thịt gà, trứng, sữa, cá, tôm, thịt nạc,… Các loại thực phẩm này rất giàu đạm dễ chuyển hóa.

Người bị viêm gan B nên chọn ăn nhiều cá thay vì ăn thịt. Nguyên nhân là vì các dưỡng chất trong cá thường dễ chuyển hóa hơn trong cơ thể, không tạo áp lực cho gan. Đây là nguồn cung cấp chất đạm cần thiết cho cơ thể và là giải pháp hữu hiệu để bổ sung dưỡng chất, giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại bệnh tật.

Nhóm thực phẩm giàu Omega-3

Những bệnh nhân bị bệnh gan thường cần phải tránh xa các thực phẩm nhiều dầu mỡ. Nhất là mỡ động vật. Đây là dạng mỡ rất khó chuyển hóa trong cơ thể. Khi gan không chuyển hóa được hết lượng mỡ thừa thì mỡ có thể tích tụ trong gan hình thành bệnh gan nhiễm mỡ, gây suy giảm chức năng gan. Đây sẽ là yếu tố tác động khiến gan suy yếu là tạo điều kiện cho virus hoạt động mạnh lên.

Do vậy, thay vì lựa chọn mỡ động vật thì các bạn nên chọn những thực phẩm giàu chất béo Omega-3. Điển hình nhất là cá hồi - đây là thực phẩm tốt cho người bị viêm gan B nên ưu tiên hàng đầu. Cá hồi giàu Omega-3, đặc biệt tốt cho sức khỏe của người bị viêm gan B. Đồng thời, nên thay thế mỡ động vật bằng các loại dầu thực vật cũng chứa nhiều chất béo Omega-3 như: dầu oliu, dầu đậu nành, dầu lạc,…

Cá hồi giàu chất Omega-3 tốt cho người viêm gan B.

Ngũ cốc nguyên hạt

Bị viêm gan B nên ăn gì? Một trong những loại thực phẩm tốt cho người viêm gan B chính là các loại ngũ cốc nguyên hạt. Nhất là với những người đang trong tình trạng thừa cân, béo phì mà có virus viêm gan B trong người thì càng nên lựa chọn ngũ cốc thường xuyên thay thế cho tinh bột mà nhu cầu cơ thể cần đến hàng ngày.

Lúa mạch, bột lúa mì, ngô, gạo lứt,… là những thực phẩm được ưu tiên hàng đầu dành cho những người cần thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh. Những thực phẩm này khiến cơ thể no lâu, cảm giác không bị đói, mệt mỏi do phải kiêng tinh bột. Bên cạnh đó, chúng còn có chứa những dưỡng chất cần thiết giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại sự tấn công của bệnh tật. Đây là một trong những thực phẩm tốt cho người bị viêm gan B.

Ngũ cốc nguyên hạt rất tốt cho người viêm gan B.

Nước

Bất cứ ai cũng đều cần phải cung cấp đủ nước mỗi ngày cho cơ thể hoạt động và chuyển hóa các chất. Với những người viêm gan B thì nhu cầu nước càng cao hơn. Nước không chỉ đóng vai trò duy trì sự sống hay chuyển hóa các chất mà còn cần thiết để cơ thể được làm mát, làm loãng các chất và đào thải độc tố ra bên ngoài.

Mỗi người nên uống ít nhất 2 lít nước/ngày. Đồng thời bổ sung thêm các loại nước trái cây như: nước ép cam, nước ép cà chua, nước ép việt quất,… Một cốc nước ép hoa quả mỗi ngày cũng đủ cung cấp vitamin cần thiết cho cơ thể, làm mát gan, giải độc gan và tăng cường sức đề kháng.

Trên đây là danh sách 6 nhóm thực phẩm tốt cho người bị viêm gan B. Tăng cường các loại thực phẩm này trong thực đơn hàng ngày và cân bằng dinh dưỡng chính là giải pháp tốt nhất để chống lại bệnh tật. Chưa kể những thực phẩm này còn được nghiên cứu có chứa các thành phần tốt cho gan, hỗ trợ tái tạo tế bào gan mỗi ngày. Giúp người viêm gan B luôn khỏe mạnh, hệ miễn dịch tốt. Nhờ đó, khả năng chống đỡ sự hoạt động của virus viêm gan B sẽ cao hơn.

Minh Sơn