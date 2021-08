5 lưu ý người bệnh tiểu đường cần biết khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

Dân trí Tiêm vắc xin là giải pháp thiết thực hàng đầu giúp phòng tránh dịch Covid-19 cho người dân nói chung và người tiểu đường nói riêng.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi tiêm vắc xin người bệnh tiểu đường không thể bỏ qua 5 khuyến cáo quan trọng của chuyên gia nội tiết dưới đây.

Tại sao người tiểu đường nên tiêm vắc xin phòng ngừa Covid?

Người có bệnh lý nền nói chung và bệnh tiểu đường nói riêng là đối tượng có nguy cơ cao nhiễm virus, thậm chí tiên lượng nặng và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Theo thống kê của tổ chức Y tế Thế giới - WHO, cứ 100 ca tử vong vì Covid thì có 9 ca liên quan đến bệnh lý tiểu đường.

Đây là thông tin cảnh báo được TTND. PGS.TS. BS. Đại tá Đoàn Văn Đệ - Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Tim - Thận - Khớp - Nội tiết, Bệnh viện 103 Học viện Quân Y đưa ra trong chương trình Truyền hình trực tuyến với chủ đề: "Giải pháp kiểm soát tốt đường huyết trong giai đoạn dịch" do Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức, với sự đồng hành của nhãn hàng Diabetna diễn ra ngày 26/8 vừa qua.

Lý giải nguyên nhân, PGS.TS Đoàn Văn Đệ cho biết: "Người tiểu đường không kiểm soát tốt đường huyết sẽ dễ bị nhiễm virus và biến chứng nặng hơn so với người tiểu đường kiểm soát tốt đường huyết. Nguyên nhân là do đường huyết tăng cao trong thời gian dài khiến hệ miễn dịch suy yếu, dễ nhiễm các loại virus, vi khuẩn và làm chậm quá trình hồi phục khi bị bệnh. Đáng lo hơn, khi người bệnh tiểu đường không kiểm soát tốt đường huyết còn dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm, nếu đồng thời nhiễm thêm loại virus này thì càng làm tăng nguy cơ gặp phải các triệu chứng nặng, tiến triển nhanh và tỷ lệ tử vong càng cao.

Do đó, theo Khuyến cáo của Bộ Y tế, tiêm vắc xin là bước quan trọng giúp người tiểu đường giảm nguy cơ lây nhiễm, giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong nếu nhiễm Covid-19. Trong đó, người có bệnh lý nền tiểu đường là đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine miễn phí theo Nghị quyết 21/NQ-CP.

Chuyên gia cũng cho biết, các loại vắc xin đang được triển khai tiêm chủng tại Việt Nam đều được Tổ chức Y tế Thế giới WHO cấp phép sử dụng và Bộ Y tế phê duyệt, đảm bảo an toàn với các đối tượng được tiêm chủng, trong đó có người tiểu đường. Do đó, người bệnh tiểu đường cần cân nhắc tiêm chủng càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe.

5 lưu ý quan trọng người tiểu đường cần biết khi tiêm vắc xin

Tại chương trình Truyền hình trực tuyến với chủ đề: "Giải pháp kiểm soát tốt đường huyết trong giai đoạn dịch", PGS.TS Đoàn Văn Đệ cũng đưa ra 5 lưu ý quan trọng để người tiểu đường đảm bảo an toàn cho bản thân trước, trong và sau khi tiêm vắc xin:

- Tìm hiểu kỹ về loại vắc xin bản thân sẽ tiêm, các phản ứng phụ có thể gặp phải để chuẩn bị phương án hỗ trợ khi cần;

- Mang đầy đủ giấy tờ tùy thân, sổ theo dõi sức khỏe, các thuốc đang sử dụng để được tư vấn, khám sàng lọc, đảm bảo an toàn trước khi tiêm;

- Tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế khi tới địa điểm tiêm;

- Dự phòng thông tin liên hệ của Bác sĩ chuyên khoa hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời khi có dấu hiệu bất thường sau tiêm;

- Quan trọng nhất, người bệnh cần đảm bảo sức khỏe và tinh thần tốt trước khi tiêm: không nên nhịn đói, không uống thuốc hạ sốt, giảm đau, không uống rượu bia... Trong đó, kiểm soát tốt chỉ số đường huyết và bệnh lý nền là yếu tố then chốt đảm bảo an toàn cho người bệnh trước, trong và sau khi tiêm.

Theo chuyên gia Đoàn Văn Đệ: "Người bệnh cần phối kết hợp nhiều giải pháp để kiểm soát đường huyết tốt nhất. Bên cạnh chế độ ăn uống, luyện tập khoa học; duy trì dùng thuốc điều trị đúng - đủ - đều; thì kết hợp Đông - Tây y cũng đang là phương pháp được ưu tiên bởi tính hiệu quả, an toàn. Trong các dược liệu hỗ trị điều trị tiểu đường thì Dây thìa canh là một lựa chọn tốt khi tác dụng lên cả bốn cơ chế giảm đường huyết: Ức chế hấp thu glucose ở ruột, giảm tân tạo đường tại gan, giảm cholesterol, tăng sản xuất và hoạt tính insulin, tăng men sử dụng đường tại mô cơ nên có thể hỗ trợ hạ và ổn định đường huyết lâu dài, phòng ngừa biến chứng".

Người tiểu đường nên lựa chọn sản phẩm từ Dây thìa canh đạt chuẩn quốc tế GACP - WHO.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị, khi lựa chọn Dây thìa canh người bệnh cần lưu ý những tiêu chí sau:

- Lựa chọn sản phẩm từ Dây thìa canh sạch đạt chuẩn quốc tế GACP - WHO sẽ cho hiệu quả điều trị cao, bền vững, an toàn cho người bệnh.

- Đơn vị sản xuất uy tín, dễ truy xuất nguồn gốc.

- Đã có mặt nhiều năm trên thị trường, được nhiều người bệnh tin dùng mang lại hiệu quả hỗ trợ điều trị cao.

- Đã được nghiên cứu chứng minh công dụng.

- Được các cơ quan chức năng cấp phép.

