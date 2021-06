5 bí kíp chăm sóc hệ tiêu hóa khỏe trong mùa hè

Dân trí Mùa hè thời tiết nắng nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa. Cùng khám phá những bí kíp chăm sóc để hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh.

Một số vấn đề tiêu hóa phổ biến trong mùa hè là: tiêu chảy do nhiễm khuẩn E.Coli, ngộ độc thức ăn do vi khuẩn Salmonella, táo bón, kiết lỵ… Các triệu chứng đi kèm thường là: đau bụng do co thắt dạ dày, ợ chua, nôn mửa, tiêu chảy, khó tiêu, đầy hơi chướng bụng…

Vì vậy, việc điều chỉnh thói quen ăn uống, sinh hoạt trong mùa hè là vô cùng quan trọng để chăm sóc và bảo vệ hệ tiêu hóa.

1. Uống đủ nước

Do đổ mồ hôi trong mùa hè, cơ thể mất rất nhiều nước và cần được bổ sung 2 lít mỗi ngày, tương đương 8-10 cốc nước lọc. Khi cơ thể có đủ lượng nước cần thiết, chất xơ sẽ hút nước vào ruột kết, giúp chất thải mềm ra và dễ dàng di chuyển trong ruột, giúp quá trình bài tiết dễ dàng hơn.

2. Tăng cường chất xơ và thực phẩm giàu probiotic

Chất xơ giúp phòng chống táo bón và tránh nguy cơ mắc các bệnh bài tiết. Chế độ ăn giàu chất xơ bao gồm ngũ cốc nguyên cám, các loại rau xanh và trái cây mọng nước như cam, chanh, dưa hấu, nước dừa…

Sữa chua là nguồn cung cấp men vi sinh tốt nhất, với nhiều protein và vi khuẩn có lợi giúp tiêu hóa dễ dàng hơn.

Chỉ sử dụng thức ăn mới chế biến, tránh để lâu dễ bị biến chất, sản sinh nhiều vi khuẩn có hại cho đường ruột, gây ra tiêu chảy và ngộ độc.

3. Tránh đồ ăn cay nóng, rượu, cà phê

Khi ăn quá nhiều chất đạm, bột đường, dầu mỡ và đồ cay nóng (chứa nhiều ớt, hạt tiêu) thức ăn khó được tiêu hóa hết sẽ tồn đọng lâu trong ống tiêu hóa, khiến lợi khuẩn đường ruột bị quá tải, gây ra triệu chứng đầy hơi, chướng bụng, táo bón.

Cần hạn chế uống quá nhiều cà phê, rượu và đồ uống có ga (chứa hàm lượng đường cao) dễ gây kích ứng dạ dày, dẫn đến các vấn đề như ợ chua, khó tiêu.

4. Tập thể dục thường xuyên

Bất kỳ hoạt động thể chất nào cũng giúp tăng cường lưu thông máu, giảm căng thẳng và đầy hơi chướng bụng, hỗ trợ tiêu hóa.

Hoạt động nhẹ nhàng 30 phút mỗi ngày như yoga, đi bộ, chạy bộ, bơi lội rất có lợi cho hệ tiêu hóa, phù hợp với mọi độ tuổi và giới tính.

5. Sử dụng thảo dược hỗ trợ an toàn, lành tính

Mặc dù thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt giúp phòng ngừa các vấn đề tiêu hóa trong mùa hè, nhưng nếu bạn đã gặp rối loạn tiêu hóa thì sử dụng thảo dược hỗ trợ là lựa chọn hợp lý.

Một số thảo dược từ lâu đã được Đông y sử dụng trong việc điều trị bệnh tiêu hóa và nhuận tràng như: đảng sâm giúp bồi bổ tỳ vị và làm ấm các cơ quan tiêu hóa; thân và rễ bạch truật giúp bổ máu, hạn chế táo bón và tiêu chảy, tăng cường giải độc; bạch linh (loại nấm sống ký sinh trên rễ cây thông) giúp ức chế vi khuẩn, giảm đầy hơi, chướng bụng, tỳ hư, tiêu chảy; trần bì chứa nhiều tinh dầu giúp tăng cường dịch vị, nhuận tràng, giúp quá trình bài tiết dễ dàng và thuận lợi...

Việc sử dụng sản phẩm hỗ trợ có những thành phần Đông y như trên, kết hợp với công nghệ bào chế hiện đại sẽ giúp lưu giữ tối đa giá trị của dược chất và rút ngắn thời gian so với sắc, nấu theo phương pháp thủ công, an toàn lành tính và không có tác dụng phụ.

Stomacin là kết quả của một bài thuốc phức phương khó vào bậc nhất với sự kết hợp đồng thời của 6 bài thuốc nổi tiếng: Tứ Quân Tử Thang, Hương Sa Lục Quân Tử Thang, Sâm Linh Bạch Truật Tán, Bán Hạ Hậu Phác Thang, Sài Hồ Sơ Can Tán, Bổ Trung Ích Khí Thang.

Stomacin được bào chế từ 27 loại dược liệu (bao gồm cao đảng sâm, bạch truật, bạch linh, trần bì...) theo quy trình sản xuất hiện đại giúp phát huy tối đa dược tính và tăng cường hiệu quả.

Công dụng

Hỗ trợ làm giảm các triệu chứng viêm dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày, thực quản và các biểu hiện: đau thượng vị, ợ hơi, ợ chua, ăn uống khó tiêu.

Đối tượng sử dụng

Người có nguy cơ viêm loét dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày, thực quản với các biểu hiện: đau thượng vị, ợ chua, ợ hơi, ăn uống khó tiêu.

Cách dùng

Ngày uống 4-6 viên, chia 2 lần sáng - tối, uống sau khi ăn 30 phút.

Đơn vị công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NGŨ PHÚC ĐƯỜNG.

Địa chỉ: Lô NV09, Dự án tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương HBI, số 203, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Trường Thịnh