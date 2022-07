25.000 ca tử vong mỗi năm vì ung thư biểu mô tế bào gan

Tại hội thảo thường niên nhân Ngày phòng chống viêm gan thế giới diễn ra hôm 28/7 tại Bệnh viện Quân y 354 với chủ đề "Chung tay phòng trị viêm gan, xơ gan và ung thư gan", GS.TS Lê Trung Hải - Chủ tịch Hội Gan mật Việt Nam cho biết, ung thư gan là căn bệnh có tỉ lệ tử vong cao nhất hiện nay.

Theo GS.TS Lê Trung Hải, các bệnh viêm gan virus là mối nguy rất lớn với sức khỏe người dân.

Số ca mắc mới ung thư gan ngày càng tăng, trong đó có nguyên nhân từ tình trạng viêm gan virus, xơ gan.

Theo GS Hải, với dân số gần 100 triệu người hiện nay, tỉ lệ viêm gan virus, nhất là viêm gan B, xơ gan chiếm gần 25%. Đây là mối nguy tiến triển thành ung thư gan, trong đó ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) chiếm tỷ lệ cao và có số tử vong cao nhất (khoảng 25.000 trường hợp/ 1 năm).

Viêm gan virus nếu không được phát hiện sớm và điều trị tốt sẽ gây nhiều biến chứng nặng như xơ gan, ung thư gan và được coi như là một "sát thủ thầm lặng" đối với sức khỏe con người. Ở nước ta có khoảng gần 8 triệu người bị viêm gan B mạn và 1 triệu người mắc viêm gan C mạn. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 40 nghìn người chết do bệnh lý liên quan đến viêm gan B và viêm gan C.

"Các bệnh lý trên đang là những thách thức lớn đối với Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đánh giá Việt Nam có tỷ lệ rất cao số ca mắc mới HCC, chiếm vị trí thứ 2 ở Khu vực Tây Thái Bình Dương", GS Hải thông tin.

Để phòng nguy cơ ung thư gan, GS Hải khuyến cáo người dân nên tiêm phòng vaccine ngừa viêm gan B, hạn chế uống bia rượu. Đặc biệt với những bệnh nhân viêm gan và xơ gan tuyệt đối không nên bia rượu.

Để dự phòng HCC, Việt Nam đã tiến hành nhiều biện pháp như tiêm chủng vaccine, truyền thông hạn chế uống rượu bia, nhất là với những bệnh nhân viêm gan và xơ gan.

Các bệnh nhân bị bệnh gan mạn tính, viêm gan B, viêm gan C và xơ gan cần được tầm soát chủ động tích cực bằng các xét nghiệm… Hiện nay, việc tầm soát chủ động được người dân quan tâm, vì vậy, những năm gần đây, kết quả điều trị HCC ở Việt Nam được cải thiện với việc dự phòng tốt, điều trị triệt căn với đa mô thức.

Với chủ đề "Chung tay phòng trị viêm gan, xơ gan và ung thư gan", hội thảo lần này có gần 30 báo cáo của hơn 20 trung tâm y tế lớn của cả nước về viêm gan và các biến chứng nặng của nó như xơ gan, ung thư gan. Đây là dịp để tăng cường cập nhật các kiến thức mới, chia sẻ những kinh nghiệm hay và giao lưu hợp tác nhằm tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ tốt hơn trong việc chữa trị đa mô thức cho người bệnh bị viêm gan, xơ gan và ung thư gan. Đồng thời hướng đến mục tiêu loại trừ viêm gan, dự phòng và giảm biến chứng xơ gan cùng làm nhẹ gánh nặng ung thư gan ở Việt Nam.

Tại sự kiện cũng đã trao tặng nhiều phần quà hỗ trợ cho các người bệnh bị viêm gan, xơ gan và ung thư gan là các đối tượng chính sách.

Theo Globocan 2020, tỷ lệ mắc mới ung thư gan là 26.418 ca mỗi năm chiếm 14,5% tổng số ung thư và 77% số ca ung thư gan là nam giới.

Ung thư gan cũng là ung thư có số ca tử vong dẫn đầu với 25.272 ca, chiếm 21% tổng số tử vong do ung thư, gấp 3,8 lần tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông năm 2020 (6.700 ca).