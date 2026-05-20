24 giờ hồi phục ấn tượng của du khách người Thổ Nhĩ Kỳ suy tim nặng

Bệnh tim tái phát nguy kịch ngay trong chuyến du lịch Việt Nam

Ông P. (53 tuổi, Thổ Nhĩ Kỳ) sang Việt Nam du lịch một mình. Theo các bác sĩ của BVĐK Hồng Ngọc, khi tiếp nhận người bệnh và khai thác bệnh sử, ê-kíp ghi nhận ông có tiền sử tim mạch nhưng không theo dõi điều trị thường xuyên. Ngoài ra, tình trạng béo phì với cân nặng 107kg cùng tăng huyết áp kéo dài nhiều năm cũng khiến tim phải chịu áp lực lớn.

Trong những ngày ở Việt Nam, ông cảm thấy mệt nhiều, tim đập nhanh, hai chân phù rõ và khó thở khi vận động nhưng nghĩ do thay đổi môi trường sống nên ông chủ quan không đi khám sớm. Đến khi tình trạng nặng dần, thậm chí không thể đi lại được phải ngồi xe lăn, ông mới nhập viện cấp cứu.

Tại thời điểm ban đầu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có rối loạn nhịp tim khiến tim đập nhanh kéo dài (cơn cuồng nhĩ). Khả năng bơm máu của tim chỉ còn khoảng 21%, thấp hơn rất nhiều so với mức bình thường. Chỉ số phản ánh tình trạng suy tim (pro BNP) cũng tăng cao gấp hơn 240 lần giới hạn bình thường, thể hiện rõ tim đang chịu áp lực lớn và cơ thể đã ứ dịch nặng.

Hình ảnh điện tim ghi nhận cơn cuồng nhĩ (Ảnh: BVCC).

Theo ThS.BS.Nghiêm Thu Thảo - chuyên khoa Nội Tim mạch BVĐK Hồng Ngọc, cơn cuồng nhĩ xuất hiện khi trái tim vốn đã suy yếu khiến tình trạng của ông P. nguy hiểm hơn. Khi tim đập quá nhanh và không đều, tim không còn đủ thời gian để nhận máu và bơm máu hiệu quả. Máu vì vậy dễ bị ứ lại trong tim, làm suy tim nặng hơn và tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Nếu cục máu đông này trôi theo dòng máu, nó có thể gây tắc mạch, nguy hiểm nhất là tắc mạch não dẫn đến đột quỵ.

“Điều đáng lo nhất không chỉ là trái tim của bệnh nhân đã suy yếu nặng, mà là việc ông vẫn muốn lên máy bay trở về nước. Với tình trạng khi nhập viện, chuyến bay đường dài có thể khiến bệnh nhân đối mặt nguy cơ ngừng tim bất cứ lúc nào. Vì vậy, chúng tôi phải giải thích rất kỹ để bệnh nhân hiểu và đồng ý ở lại điều trị ngay”, bác sĩ Thảo chia sẻ.

24 giờ hồi phục ấn tượng nhờ phác đồ điều trị suy tim cấp cá thể hóa

Với bệnh nhân suy tim cấp, mục tiêu điều trị trước mắt là giảm tình trạng quá tải tuần hoàn, giảm áp lực cho tim nhằm cải thiện nhanh các triệu chứng khó thở, phù chân. Tuy nhiên, trường hợp của ông P. phức tạp hơn do xuất hiện thêm cơn cuồng nhĩ gây rối loạn nhịp tim làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Thông thường, thuốc chống đông sẽ được cân nhắc trong những trường hợp này. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại ghi nhận số lượng tiểu cầu giảm, khiến việc sử dụng thuốc chống đông phải được tính toán thận trọng để hạn chế nguy cơ chảy máu.

Vì vậy, ê-kíp đã xây dựng phác đồ cá thể hóa: vừa kiểm soát nhịp tim, giảm quá tải cho tim, vừa theo dõi sát các chỉ số an toàn trước mỗi quyết định dùng thuốc. Mục tiêu không phải là điều trị nhanh nhất, mà là điều trị đúng và an toàn nhất cho người bệnh.

Đây cũng là điều khiến ông P. ấn tượng trong quá trình nằm viện. “Tôi thấy mọi quy trình đều rất bài bản và kỹ lưỡng. Các bác sĩ rất thận trọng trong các chỉ định cho tôi. Sự tận tâm và chuyên nghiệp của họ làm tôi rất hài lòng”, ông chia sẻ.

Sau khi được điều chỉnh phác đồ phù hợp, tình trạng của bệnh nhân bắt đầu cải thiện rõ. Ngay trong 24 giờ đầu, ông đi tiểu khoảng 4 lít, dấu hiệu cho thấy cơ thể đáp ứng tốt với điều trị và tình trạng quá tải tuần hoàn bắt đầu được kiểm soát.

Theo bác sĩ Thảo, khi nhập viện, ông P. gần như không thể tự đi lại, phải ngồi xe lăn và cần người hỗ trợ. Tuy nhiên, sau 24 giờ điều trị, người bệnh đã có thể tự đứng dậy và đi lại nhẹ nhàng. Với một bệnh nhân có chức năng tim chỉ còn khoảng 21% nhưng đã chuyển biến tích cực trong ngày đầu tiên cho thấy phác đồ điều trị đã đúng hướng, cơ thể đáp ứng tốt, vượt qua giai đoạn mất bù nặng ban đầu.

Sau 5 ngày điều trị nội khoa, thể trạng của người bệnh cải thiện rõ rệt, các sinh hoạt hằng ngày gần như trở lại bình thường.

Ông P. cải thiện tốt các triệu chứng sau 5 ngày điều trị (Ảnh: BVCC).

“Tôi không nghĩ mình có thể hồi phục nhanh như vậy. Hiện tại tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều và tin rằng mình sẽ sớm quay lại việc đi bộ như trước”, ông P. chia sẻ thêm.

Thông qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo suy tim không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những triệu chứng dữ dội. Ở nhiều người, bệnh có thể biểu hiện bằng những dấu hiệu dễ bị bỏ qua như mệt mỏi kéo dài, tim đập nhanh, phù chân hoặc khó thở khi gắng sức, đây là những biểu hiện dễ bị nhầm lẫn với tình trạng mệt mỏi thông thường.

Đặc biệt, với người có tăng huyết áp, béo phì hoặc tiền sử tim mạch, không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng trên. Thăm khám sớm giúp phát hiện bất thường kịp thời, từ đó tăng hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.