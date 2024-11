12 năm ròng rã mong con và cái kết hạnh phúc trọn vẹn

Biến cố khởi nguồn: Từ hạnh phúc đến thử thách

Năm 2010, vợ chồng chị Q. vui mừng khi chào đón em bé đầu lòng chào đời. Ngay sau đó, anh chị có kế hoạch sinh thêm em bé nữa, thầm mong gia đình được đầy đủ trọn vẹn với nhiều thiên thần đáng yêu hơn, thế nhưng, 2 năm sau, vẫn chưa có một niềm vui nào gõ cửa.

Hành trình đi kiếm con của anh chị bắt đầu từ đây. Hai vợ chồng cùng dắt nhau đi khám sức khỏe, mong sớm tìm ra được giải pháp. Nhưng thấm thoắt thời gian trôi qua, đi rất nhiều bệnh viện lớn, nhỏ, hàng tá hồ sơ siêu âm, hàng trăm xét nghiệm, nhưng kết quả vô sinh thứ phát không rõ nguyên nhân vẫn khiến cả hai thất vọng.

Áp lực từ người thân, và bản thân khiến cuộc sống gia đình nặng nề, con đường phía trước không thấy 1 ánh sáng hy vọng.

Hành trình gian nan để tìm kiếm hy vọng

Năm 2018, gia đình chị Q. quyết định tìm đến lựa chọn cuối cùng là phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại một số bệnh viện lớn để hiện thực hóa ước mơ.

Những tưởng sẽ được thấy niềm vui, nhưng cuộc đời vẫn thử thách anh chị trải qua thất vọng lần nữa khi cả 2 lần chuyển phôi đều thất bại. "Lúc ấy tinh thần mình thật sự rất suy sụp, mỗi lần nghe bác sĩ báo kết quả là tim đập thình thịch, không biết phải cố gắng đến bao giờ nữa", chị Q. nghẹn ngào kể.

Tuy đau đớn về thể trạng, suy sụp về tinh thần, tài chính của gia đình cũng chật vật trong suốt bao nhiêu năm chữa trị, nhưng đến lúc này, chị Q. vẫn không ngừng từ bỏ hy vọng về giấc mơ được làm mẹ lần nữa. "Trong hành trình tìm con thì thi thoảng lại có một mẹ được ẵm một em bé về, lúc đó niềm khao khát của mình là lại muốn có con. Bao nhiêu cố gắng của mình cũng chỉ mong một lần được ẵm em bé của mình trên tay", chị Q. chia sẻ.

Hạnh phúc vẹn tròn sau 12 năm chờ đợi

Chỉ đến năm 2021, khi hai vợ chồng quyết định đến với Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện ĐKQT Vinmec thăm khám thì mới biết lý do vì sao hạnh phúc chưa mỉm cười. Nguyên nhân khiến vợ chồng chị Q. khắc khoải tìm con không thành công là do tụ dịch tại vết mổ lấy thai - biến chứng sau lần sinh mổ bé đầu tiên.

Theo ThS.BS Nguyễn Ngọc Chiến - Bệnh viện ĐKQT Vinmec, người trực tiếp điều trị của chị Q - cho biết: "Vô sinh thứ phát do tụ dịch vết mổ lấy thai là một bệnh lý thường gặp trong những năm gần đây, khi tỷ lệ sinh mổ đang tăng lên đáng kể. Ngay cả khi xác định làm thụ tinh ống nghiệm (IVF), việc chuyển phôi thuận lợi cho những trường hợp này cũng rất hạn chế. Trường hợp của chị Q. là một trong những ca rất khó để thành công".

Để điều trị cho chị Q., các bác sĩ quyết định theo phác đồ cá thể hóa và theo dõi 1 thời gian khá dài. Năm 2021, chị Q. bắt đầu được điều trị tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện ĐKQT Vinmec với chẩn đoán vô sinh II, tiền sử IVF thất bại, khuyết sẹo mổ đẻ cũ. Tháng 4/2022, chị được tiến hành phẫu thuật sửa lại khuyết sẹo mổ đẻ cũ. Sau đó tháng 6/2022 và tháng 10/2022, chị Q. được chuyển phôi lại 2 lần, mỗi lần 1 phôi ngày 5 độ 1, nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười.

Khuyết sẹo mổ đẻ cũ và dịch bị tụ ở buồng tử cung là một vấn đề rất khó trong việc hỗ trợ sinh sản. Vì vậy, dù đã được sửa lại khuyết sẹo, chị Q. luôn được các bác sĩ theo dõi tỉ mỉ, sát sao và cẩn thận trong suốt quá trình điều trị. Dù chuyển phôi 2 lần chưa thành công, nhưng được sự động viên, đồng hành của đội ngũ y Bác sĩ, cùng thêm sự kiên trì, hai vợ chồng chị Q. vẫn không bỏ cuộc.

Đến tháng 9/2023, sau khi theo dõi sự cải thiện niêm mạc tử cung bằng chu kỳ tự nhiên có tiến triển tốt, cùng sự kết hợp tập trung vào việc lựa chọn chất lượng phôi, ThS.BS Nguyễn Ngọc Chiến quyết định chuyển 2 phôi (độ III) vào buồng tử cung. Và lần này, hạnh phúc đã thực sự gõ cửa, chị Q. đã đậu song thai, cả gia đình hoan hỉ vui mừng khôn xiết.

Phòng labo hỗ trợ sinh sản - nơi ươm mầm sự sống cho những gia đình hiếm muộn.

Hành trình vẫn chưa dừng lại, tháng thứ 4 mang bầu, nhờ sự kết hợp theo dõi sát sao từ các bác sĩ chuyên khoa sản cùng các bác sĩ nội tiết của Vinmec, chị Q. được chẩn đoán là có nguy cơ sinh non do trong quá trình mang thai chị bị suy giáp. Do đó, các bác sĩ quyết định khâu vòng cổ tử cung để dự phòng. Cuộc hành trình đã hái được trái ngọt ở phía cuối con đường: một bé trai và một bé gái được sinh ra khỏe mạnh, hồng hào ở tuần thứ 36.

"Cũng phải kiên trì thì mới đến được kết quả như ngày hôm nay. Xin cảm ơn vợ rất nhiều vì đã rất kiên cường" - chồng chị Q. tâm sự.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Chiến tư vấn cho người bệnh.

"Bây giờ khi mà nhìn thấy hai em bé chào đời khỏe mạnh rồi thì không có niềm hạnh phúc nào hơn là được ôm con của mình trong lòng sau 12 năm chờ đợi. Xin cảm ơn đội ngũ các bác sĩ và điều dưỡng tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec, đặc biệt là BS. Nguyễn Ngọc Chiến đã giúp giấc mơ được làm mẹ lần nữa của mình trở thành hiện thực", chị Q. chia sẻ.

