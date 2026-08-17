Xử phạt người đàn ông chia sẻ thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo

Công an xã Hà Nam (Công an thành phố Hải Phòng) phát hiện tài khoản Facebook “P.T” chia sẻ bài viết từ trang “Việt - Đài thời báo” có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Công an xã Hà Nam làm việc với ông P.V.T. (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an xã Hà Nam đã mời ông P.V.T. (68 tuổi, trú tại xã Hà Nam) đến làm việc để làm rõ hành vi.

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận đã chia sẻ nội dung trên. Người này sau đó tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Ông P.V.T. cũng cam kết không theo dõi, tương tác hoặc chia sẻ nội dung từ các trang, tài khoản có nội dung xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Hà Nam quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V.T. số tiền 12,5 triệu đồng.

Công an khuyến cáo người dân chỉ tiếp nhận, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống; không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng. Mọi hành vi vi phạm trên không gian mạng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.