Bóc gỡ 16 tài khoản mạng xã hội đăng tải, bình luận nội dung xuyên tạc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, từ đầu năm đến nay Công an phường Phúc Yên phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ 16 tài khoản mạng xã hội có hoạt động tham gia các hội, nhóm, đăng tải, bình luận nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh xử lý vi phạm, công an chú trọng tuyên truyền, giải thích để người dân nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân khi tham gia môi trường mạng xã hội.

Công an phường Phúc Yên làm việc với một trường hợp có hoạt động tương tác với các trang mạng xã hội đăng tải nội dung xuyên tạc (Ảnh: Công an cung cấp).

Điển hình, ngày 12/8, Công an phường Phúc Yên phát hiện 2 tài khoản Facebook có hoạt động tham gia tương tác với một số hội, nhóm, trang mạng xã hội đăng tải nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Qua xác minh, công an làm rõ chủ tài khoản là N.Đ.H. (38 tuổi) và P.V.H. (44 tuổi, cùng cư trú trên địa bàn phường).

Tại cơ quan công an, hai người này cho biết đã truy cập một số trang Facebook có nội dung xuyên tạc và để lại bình luận dưới một số bài viết. Việc bình luận xuất phát từ cảm xúc nhất thời, không nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước hoặc lực lượng công an.

Công an phường Phúc Yên đã tuyên truyền, phân tích để hai người này nhận thức rõ trách nhiệm khi tiếp nhận và tương tác với thông tin trên không gian mạng; đồng thời yêu cầu chấm dứt việc theo dõi, tương tác với các tài khoản, hội, nhóm có nội dung xấu độc.

Hai người dân tự giác chấp hành, cam kết không tiếp tục tham gia, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán thông tin vi phạm pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân tỉnh táo trước thông tin trên mạng xã hội, nhất là nội dung từ các trang, tài khoản không rõ nguồn gốc. Người sử dụng mạng xã hội không vội tin, bình luận hoặc chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng.