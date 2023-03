Xin mua hóa chất lại nhập nước lọc, 2 nhân viên y tế ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 6/3, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Yến Phương (33 tuổi) và Phạm Ngọc Thùy (36 tuổi), nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với 2 bị can.

Công an tống đạt quyết định khởi tố Đỗ Yến Phương và Phạm Ngọc Thùy (Ảnh: CTV).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 355 Bộ Luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017 - 2021, 2 bị can có hành vi kê khống nhu cầu sử dụng hóa chất tách chiết, kít xét nghiệm viêm gan B, C và lao… để bộ phận mua sắm đặt mua hàng của Công ty CP Công nghệ Việt Á, theo các gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi và trúng thầu trước đó.

Phương và Thùy cấu kết với nhân viên Công ty Việt Á làm khống hàng hóa (bao bì, nhãn mác giống hàng thật, nhưng bên trong là nước lọc); thủ tục để bộ phận mua sắm trình Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ thanh toán đầy đủ giá trị lô hàng (trong đó có hàng khống), sau đó đề nghị Công ty Việt Á chi lại giá trị hàng khống đã thanh toán cho 2 bị can, chiếm đoạt tiền của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, số tiền khoảng 800 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng vụ án nhằm xác định trách nhiệm với vai trò đồng phạm của một số nhân viên Công ty Cổ phần Việt Á, để xử lý theo quy định pháp luật.