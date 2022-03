Vụ khai thác "chui" 1 triệu tấn quặng apatít: Bắt giam thêm 3 cựu cán bộ

Công an tỉnh Lào Cai bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Bích, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Apatít Việt Nam tại nơi cư trú ở Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội sáng 30/3/2022.

Căn cứ vào kết quả điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên theo quyết định khởi tố vụ án số 44 ngày 11/8/2021, ngày 30/3/2022 Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Ngọc Bích (sinh năm 1957) - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam, bị can Lương Văn Na (sinh năm 1954) - nguyên Phó Tổng giám đốc công ty, bị can Cao Văn Tham (sinh năm 1957) - nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch thị trường về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên" theo quy định tại Khoản 2, Điều 227, Bộ Luật hình sự năm 2015.

Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 3 bị can trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin, ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai và thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1957) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatít Việt Nam về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, theo khoản 2, điều 227 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Công ty Apatít Việt Nam có trụ sở tại phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trong khi đó, bị can Nguyễn Quang Huy cư trú tại số nhà 06, HP5, khu đô thị Vinhomes, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Ngoài ra, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Phạm Cao Khiêm - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Hai đối tượng Nguyễn Quang Huy và Phạm Cao Khiêm được xác định liên quan tới vụ án Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc công ty TNHH xây dựng Lilama Lào Cai lợi dụng dự án xây dựng khách sạn, nhà hàng ở khu vực thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai tận thu, thu gom, tiêu thụ trái phép hơn một triệu tấn quặng apatít đã bị khởi tố, bắt giữ hồi tháng 9/2021.