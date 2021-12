Vụ chặn xe đánh chết người tại Quảng Trị: Khởi tố 3 bị can

Dân trí Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ chặn xe đánh chết người để điều tra.

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã khởi tố 3 bị can, gồm Hồ Văn Hương (SN 1999), Hồ Văn La (SN 2000) và Hồ Văn H. (SN 2006), cùng trú tại xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị để điều tra về tội "giết người".

Trong đó, cơ quan điều tra đã tạm giam 4 tháng với 2 đối tượng Hồ Văn Hương và Hồ Văn La; riêng đối tượng Hồ Văn H. chưa đủ 16 tuổi nên được giao cho gia đình, địa phương quản lý, cấm rời khỏi nơi cư trú.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 19h ngày 14/12, sau khi uống rượu tại nhà của một người dân ở thôn Xã Re, xã Hướng Tân (huyện Hướng Hóa), Hồ Văn Bi (SN 2002, trú tại xã Hướng Lập) chở Hồ Văn Hát (SN 1996) và Hồ Văn Cối (SN 1986), cùng trú tại xã Hướng Tân đến chơi ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Tuy nhiên, khi đến km1+300, quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây), địa phận giáp ranh giữa Khóm 1, thị trấn Khe Sanh và thôn Quyết Tâm (xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) thì bị 3 đối tượng chặn đầu xe của nhóm Hồ Văn Cối và xông vào đánh cả 3 người.

Hậu quả, Hồ Văn Hát bị đa chấn thương ở đầu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa, sau đó được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, đến 10h ngày 15/12, Hồ Văn Hát đã tử vong.

Sau khi có kết quả xác minh ban đầu, Công an huyện Hướng Hóa, các phòng chức năng Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Đakrông đã truy xét nhanh các đối tượng gây án.

Đến 18h ngày 16/12, công an đã làm rõ 3 nghi phạm liên quan đến vụ đánh người. Sau khi được công an và chính quyền địa phương vận động, 3 đối tượng đã ra đầu thú.

Đăng Đức