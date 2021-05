Vụ 2 ô tô trùng biển số: Sốc với lý do dùng biển giả của chủ xe Ford

Dân trí Chủ phương tiện sử dụng biển số giả khai nhận với lực lượng chức năng việc gắn biển số giả nhằm "đánh lạc hướng" người thân khi đậu xe tại nhà một người bạn.

Ngày 9/5, Trung tá Trần Trọng Thủy - Phó trưởng Phòng PC08 Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành truy xét và xử lý đối với chủ xế hộp hạng sang sử dụng BKS 60A-868.88 giả mạo.

2 chiếc xe ô tô hạng sang có cùng biển số 60A-86888 được báo chí phản ánh trước đó. Công an xác định chiếc xe màu đỏ mang biển thật.

Trung tá Trần Trọng Thủy cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ dư luận và báo chí về việc xuất hiện 2 xe ô tô hạng sang cùng BKS 60A-868.88, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng PC08 vào cuộc xác minh điều tra.

Qua xác minh, BKS 60A-868.88 được cấp cho xe ô tô mang nhãn hiệu BMW X4 (màu đỏ) thuộc quyền sở hữu của ông Võ Đình N. (ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành).

Lực lượng chức năng đã tiến hành truy xét và phát hiện ra phương tiện sử dụng biển số giả ngay trong tối 8/5.

Từ đó, xác định xe ô tô hiệu Ford Everest sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp và có dấu hiệu vi phạm. Tổ công tác đã nhanh chóng tiến hành xác minh chủ xe sử dụng biển số giả.

Đến 0h ngày 9/5, bằng những manh mối và thông tin thu thập được, lực lượng chức năng đã xác định được ông Nguyễn Văn V. (sinh năm 1985, ngụ huyện Nhơn Trạch) chính là người điều khiển xe ô tô hiệu Ford Everest mang biển số giả.

Lực lượng chức năng mời chủ chủ xe sử dụng biển số giả lên làm việc.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà của ông V. tại tổ 8, ấp Thanh Minh, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, phát hiện xe ô tô BKS 60A-703.09 có đặc điểm giống xe Ford Everest BKS 60A-868.88 được báo chí phản ánh.

Chiếc xe Ford cùng biển số giả đã được lực lượng chức năng thu giữ

Làm việc với lực lượng chức năng, ông V. đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời cùng lực lượng chức năng đi đến địa điểm cất giấu biển số.

Tại cơ quan công an, ông V. khai nhận trước đó vào trưa 8/5, người này đã dán đè biển số giả (60A-868.88) lên biển số xe thật rồi để xe trước khu vực phòng trọ của một người bạn tên M. tại ấp 1, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, với mục đích để người thân, người quen không biết, không phát hiện ra xe mình.

Ông V. cũng cho biết đã đặt làm biển số giả này vào ngày 6/5 tại một cửa hàng thuộc địa bàn thị trấn Long Thành và mới sử dụng lần đầu.

Sáng 9/5, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản với chủ xe và tạm giữ phương tiện để tiến hành xử lý theo quy định.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Nguyễn Văn V. về hành vi điều khiển xe ô tô gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đồng thời, tạm giữ phương tiện, tạm giữ biển số xe giả, bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Nhơn Trạch để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khoa Nam