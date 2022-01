Viện kiểm sát: Truy tố ông Tất Thành Cang là đúng người, đúng tội

Dân trí Đối đáp lại quan điểm của luật sư, đại diện Viện kiểm sát khẳng định cáo trạng truy tố ông Tất Thành Cang là đúng người, đúng tội và đưa ra các lập luận chứng minh các sai phạm.

Sáng 6/1, sau khi các luật sư bào chữa cho 20 bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TPHCM đã đối đáp trở lại quan điểm của luật sư về sai phạm của các bị cáo trong vụ án phát hành và chuyển nhượng 9 triệu cổ phần của công ty cổ phần phát triển nam Sài Gòn (SADECO) cho cổ đông chiến lược công ty Nguyễn Kim, nhưng không thẩm định giá, đấu giá, gây thiệt hại cho Sadeco hơn 1.103 tỷ đồng, trong đó thiệt hại nhà nước là hơn 669,6 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Hải Long).

Về quan điểm của luật sư đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM - không phạm tội, đại diện cơ quan công tố một lần nữa khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội.

Thứ nhất, luật sư cho rằng bị cáo Tất Thành Cang không phải là chủ thể của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, mà chủ thể ở đây là Văn phòng Thành ủy. Theo Viện kiểm sát, bị cáo Tất Thành Cang là người chỉ đạo, phụ trách Văn phòng Thành ủy, điều đó thể hiện qua việc cựu Phó Chánh văn phòng Thành ủy phải xin ý kiến của bị cáo về việc phát hành cổ phiếu.

Thứ 2, luật sư cho rằng bị cáo Tất Thành Cang là nạn nhân của hành vi gian dối do cấp dưới là đại diện vốn Văn phòng Thành ủy tại SADECO báo cáo không trung thực, ngụy tạo tờ trình 12A, trong khi hội đồng quản trị SADECO căn cứ vào tờ trình 13 để quyết định xác định giá trị chuyển nhượng cổ phần.

Viện kiểm sát đối đáp, nêu thực tế diễn biến quá trình chuyển nhượng cổ phần cho thấy, công ty Nguyễn Kim và SADECO tiếp xúc với nhau từ tháng 11/2016. Đồng thời, việc chuyển nhượng chỉ hoàn tất khi bị cáo Tất Thành Cang bút phê "đồng ý".

Đại diện Viện Kiểm sát xác định cáo trạng truy tố ông Cang là đúng người, đúng tội (Ảnh: Hải Long).

Hơn nữa, theo cơ quan công tố, quá trình thẩm vấn tại tòa, bị cáo Cang cũng thừa nhận không yêu cầu Văn phòng Thành ủy báo cáo hoặc cung cấp tài liệu về việc một cổ đông cụ thể là ai, có thực hiện đấu giá công khai hay không. Do vậy, mặc nhiên được hiểu bị cáo biết và đã quyết định nên bị cáo phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Về việc ông Tất Thành Cang phủ nhận có mối quan hệ với công ty Nguyễn Kim, phủ nhận lời khai của bị cáo Tề Trí Dũng - cựu Chủ tịch HĐQT SADECO - rằng "ông Tất gọi bị cáo Dũng đến nhà dùng cơm, truyền đạt ý kiến cho công ty Nguyễn kim tham gia vào SADECO", Viện kiểm sát đánh giá lời khai của bị cáo Dũng là có căn cứ.

Bị cáo Tất Thành Cang dẫn giải tới tòa. (Ảnh: Hải Long).

Theo Viện Kiểm sát, xuyên suốt thời gian chuyển nhượng, chỉ có duy nhất công ty Nguyễn Kim được tiếp xúc, làm việc và cuối cùng là ký hợp đồng trót lọt với giá thấp, mà không có bất kỳ một đơn vị nào được tiếp cận; lời khai của bị cáo Dũng nhất quán từ giai đoạn điều tra đến lời khai nhận tội tại tòa, phù hợp với quá trình, diễn biến của hành vi phạm tội, cho thấy bị cáo Cang là người định hướng từ việc lựa chọn Công ty Nguyễn Kim để Tề Trí Dũng cùng các bị cáo khác thực hiện chuyển nhượng cổ phần.

Về quan điểm của luật sư cho rằng tài sản Văn phòng Thành ủy, tức tài sản của tổ chức chính trị không phải là tài sản nhà nước. Viện kiểm sát nêu tổ chức chính trị thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại điều 2 luật Tài sản công.

Ngoài ra, khoản 3, luật Tài sản công quy định rõ "tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý". Do đó, tài sản của tổ chức Đảng, là tài sản của tổ chức chính trị, do vậy, đây là tài sản của Nhà nước.

Về tội danh tham ô tài sản, Viện kiểm sát nêu việc chi trả khoản thù lao, tiền thưởng như thế nào là quyền của đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước, việc của SADECO là phải chuyển số tiền này về cho chủ sở hữu.

Các cá nhân quản lý tài sản của SADECO có hành vi gian dối, cố ý làm các thủ tục để chuyển cho các cá nhân sử dụng cho mục đích riêng, không chuyển về cho đại diện chủ sở hữu là hành vi trái pháp luật.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục tranh luận.

Hồng Lĩnh