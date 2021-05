Vì sao nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc bị bắt?

Dân trí Trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc (Hậu Lộc), Tuấn đã chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục xét đề nghị giao đất không đúng đối tượng cho 22 hộ dân trên địa bàn, gây thiệt hại 1,3 tỉ đồng.

Ngày 12/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc cơ quan CSĐT đã thi hành quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc, nơi ở và bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Tuấn (SN 1976, nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc) và Bùi Ngọc Hải (SN 1971, cán bộ địa chính xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc) về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Tuấn đang là cán bộ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Hậu Lộc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý ngân sách, sử dụng đất đai của ông Nguyễn Văn Tuấn và cán bộ dưới quyền là Bùi Ngọc Hải nên đã tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ.

Nguyễn Văn Tuấn (bìa trái) và Bùi Ngọc Hải bị cảnh sát bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc, vào năm 2020, thanh tra huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Bùi Ngọc Hải, cán bộ địa chính xã Hòa Lộc.

Cụ thể, năm 2017 UBND xã Hòa Lộc làm thủ tục xét đề nghị giao 22 lô đất không đúng đối tượng quy định. Việc làm này gây phức tạp, ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về đất đai và thiệt hại cho các hộ dân mua các lô đất không đúng đối tượng nói trên với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Kết luận thanh tra cho thấy, trong 22 lô đất kể trên, có 6 lô đã làm nhà, 4 lô đã chuyển nhượng, 12 lô chưa làm nhà và chưa chuyển nhượng; 21/22 lô đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lô còn lại đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất.

Cảnh sát đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam cán bộ địa chính xã Hòa Lộc Bùi Ngọc Hải.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy, đã có 10/22 lô đất xây dựng nhà ở hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ khác. Tại mặt bằng số 1 và mặt bằng số 6 (thực hiện đợt 2) vị trí một số lô đất bị chồng lấn với các thửa đất không sử dụng vào mục đích đất ở trong kế hoạch sử dụng đất.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Tuấn còn tự ý thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng khuôn viên nhà thờ lưu niệm chiến sĩ cách mạng với quy mô 6.000 m2 và sân văn hóa xã khoảng 11.000m2 mà không xin cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, năm 2018, xã Hòa Lộc thực hiện dự án mở rộng khuôn viên nhà thờ lưu niệm chiến sỹ cách mạng Nguyễn Chí Hiền có quy mô diện tích sử dụng đất khoảng 6000m2; dự án sân văn hóa xã có quy mô diện tích sử dụng đất khoảng 11.000m2.

UBND xã Hòa Lộc không cung cấp được hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc sử dụng đất đai của các dự án. Cả 2 dự án này đều không có kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. UBND xã tự thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các công trình trên là không đúng quy định của pháp luật.

Trong khi không được cấp có thẩm quyền quyết định xét giao quyền sử dụng đất và chưa tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, UBND xã đã tự ý thu của 16 hộ hơn 3,2 tỷ đồng. Điều đáng nói, các hộ đã nộp tiền nhưng chưa được giao đất.

Ngoài ra, khi lập phương án thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu dân cư, UBND xã Hòa Lộc chưa căn cứ vào dự toán chi đầu tư của từng mặt bằng để xây dựng phương án huy động cụ thể.

Tại 6 mặt bằng quy hoạch, tổng phương án huy động góp tiền xây dựng cơ sở hạ tầng gần 9 tỷ đồng, trong khi tổng mức đầu tư hơn 7,1 tỷ đồng.

Từ năm 2016 đến tháng 6/2019, UBND xã Hòa Lộc đã thu được hơn 7 tỷ đồng do các hộ được giao đất đóng góp xây dựng hạ tầng, nhưng chỉ nộp Kho bạc Nhà nước hơn 3 tỷ đồng còn lại để chi trực tiếp không qua kho bạc gần 4 tỷ đồng.

UBND xã Hòa Lộc điều hành nguồn thu đóng góp xây dựng hạ tầng của khu dân cư không đúng phương án huy động đóng góp, mặc dù công trình đã được các nhà thầu thi công triển khai và có khối lượng quyết toán A-B nhưng khi thu được tiền đóng góp của các hộ lại bố trí chi trả cho các công trình tu sửa số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Bình Minh