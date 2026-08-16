Tuyên tử hình kẻ sát nhân cầm dao đâm cả nhà "vợ hờ"

Ngày 16/8, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Lư Phước Hải (SN 1987, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) mức án tử hình về tội Giết người.

Bị cáo Lư Phước Hải (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, Hải và bà T.T.M. (SN 1982, ngụ xã Gò Công Đông) chung sống như vợ chồng và có một con chung.

Khoảng 18h ngày 30/4/2025, Hải ở nhà thì nghe ông T.V.T. (anh ruột bà M.) và bà N.T.T. (mẹ ruột bà M.) khuyên bà không nên tiếp tục sống chung với Hải.

Nhớ lại mâu thuẫn trước đó với ông T., Hải liền lấy dao sang nhà ông này rồi xông tới đâm nạn nhân.

Chưa dừng lại, Hải tiếp tục dùng dao truy sát bà T. và chị T.T.Th. (con bà T.).

Gây án xong, Hải bỏ chạy một đoạn rồi gọi điện cho trưởng ấp chở đến công an xã đầu thú.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông T. tử vong vào khoảng 23h cùng ngày, bà T. bị thương tích 28%.

Theo hội đồng xét xử, bị cáo Hải có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do phạm tội đối với người đủ 70 tuổi trở lên là bà T..