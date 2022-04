Trộm vỏ cây "vàng xanh", 3 "con nghiện" bị khởi tố

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Văn Hợp, sinh năm 1986; Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1997 và Nguyễn Văn Nhàn, sinh năm 1966. Cả 3 đều trú tại xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó (21/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Yên tiếp nhận nguồn tin của công an xã Châu Quế Hạ về việc đồi quế của một số gia đình trên địa bàn xã liên tục bị kẻ gian bóc trộm.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Xác định tính chất nghiêm trọng phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Văn Yên đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự, Công an xã Châu Quế Hạ tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, làm rõ thủ phạm các vụ trộm cắp nêu trên.

Kết quả Công an huyện Văn Yên đã phối hợp với công an xã Châu Quế Hạ điều tra, xác minh, làm rõ 3 đối tượng kể trên.

Người dân chỉ các cây quế bị nhóm đối tượng trộm cắp (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng khai nhận từ ngày 2/4 đến 7/4/2022 đã 3 lần thực hiện hành vi bóc trộm vỏ khoảng 160 cây quế của 4 hộ gia đình trên địa bàn xã Châu Quế Hạ, mỗi cây bóc từ 3 đến 4 khoảng vỏ, tổng cộng được gần 270 kg vỏ, bán được gần 7,5 triệu đồng.

Số tiền trên, cả 3 đối tượng đã chia nhau để tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Hợp và đối tượng Nguyễn Tuấn Anh đều là các đối tượng nghiện ma túy; Nguyễn Văn Hợp đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Tuấn Anh có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.