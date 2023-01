Triệt phá đường dây buôn lậu pháo và vũ khí

Ngày 16/1, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi buôn bán số lượng lớn pháo nổ trái phép, tàng trữ, buôn bán vũ khí, ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 100kg pháo nổ các loại, 27,5g ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng cùng 117 viên đạn.

Phạm Xuân Thiện một trong 2 đối tượng cầm đầu đường dây bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, vào khoảng giữa tháng 12/2022, Công an huyện Lộc Hà phát hiện ổ nhóm tội phạm nghi vấn hoạt động phạm tội buôn bán hàng cấm trên không gian mạng. Ổ nhóm tội phạm này có phương thức, thủ đoạn tinh vi, địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước, gồm nhiều đối tượng ngoại tỉnh có tiền án, tiền sự. Công an huyện Lộc Hà đã xác lập chuyên án, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh, triệt phá.

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã thi hành lệnh giữ người khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với: Nguyễn Văn Đức (SN 1997) và Nguyễn Văn Độ (SN 2004), cùng trú tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đây là 2 đối tượng trong đường dây buôn bán hàng cấm trên không gian mạng.

Lực lượng chức năng thu 1 súng colt, 105 viên đạn, hơn 44kg pháo hoa nổ các loại, 33 viên ma túy tổng hợp, 19 gói ma túy Ketamin (tổng khối lượng 27,45g) và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

2 khẩu súng colt bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ, ngày 14 và 15/1, Công an huyện Lộc Hà tiếp tục thi hành lệnh giữ người và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 2 đối tượng cầm đầu đường dây gồm: Phạm Xuân Thiện (SN 1990, trú tại tỉnh Bình Định) và Giang Quốc Cường (SN 1995, trú tại tỉnh Tây Ninh). Lực lượng chức năng thu giữ hơn 55kg pháo nổ các loại, 2 khẩu súng colt, 12 viên đạn và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Lộc Hà điều tra, mở rộng.