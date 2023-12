Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt ngụy biện khi tự bào chữa

Ngày 28/12, phiên tòa sơ thẩm đại án Việt Á tại Tòa án Quân sự Thủ đô chuyển sang phần tranh luận, các luật sư và bị cáo đưa ra những lập luận, lý lẽ để bào chữa.

Phan Quốc Việt nói bản thân không có động cơ vụ lợi

Tự bào chữa, bị cáo Phan Quốc Việt (Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) dù nhận lỗi nhưng ít nhất 5 lần khẳng định bản thân không có động cơ vụ lợi. Theo Việt, nếu Học viện Quân y tự chủ được quy trình nghiên cứu, sản xuất kit test, Công ty Việt Á sẽ không tham gia.

Tổng Giám đốc Công ty Việt Á khai, thời gian đầu, doanh nghiệp này là đơn vị duy nhất có kit xét nghiệm. Dù sau đó xuất hiện những đơn vị khác cũng có test nhưng chất lượng không được bằng Việt Á.

Bị cáo Phan Quốc Việt tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Cả nước cần Việt Á về kit xét nghiệm, chống dịch", bị cáo Việt phân trần và cho rằng, bản thân đầu tư hàng trăm tỷ đồng, cùng nhiều con người xông pha vào giữa dịch bệnh.

Nêu dẫn chứng, bị cáo Việt nói Bắc Giang từng rất khó khăn trong chống dịch nhưng khi Việt Á "vào cuộc", 3 tuần là thời gian để địa phương này chống dịch thành công. "Không thể phủ nhận công trạng đó của Việt Á", Việt nói.

Đối với cáo buộc vi phạm đấu thầu, Tổng Giám đốc Việt Á cho hay vào thời điểm đó, bị cáo không còn cách nào khác.

"Một ngàn lần lặp lại và biết kết quả như hôm nay bị cáo vẫn làm. Bị cáo tin tưởng rằng trong bối cảnh đó những người khác chắc chắn cũng sẽ làm", Phan Quốc Việt giãi bày tại bục khai báo.

Trước khi kết thúc hơn 10 phút tự bào chữa, Việt khẳng định nếu không sai phạm, không thể kịp thời chống dịch.

"Với những đóng góp như vậy, nếu có những xem xét của quý tòa thì có lẽ những người có đóng góp như bị cáo sẽ có nguồn động viên, khích lệ hơn, thay vì mức án quá nặng", bị cáo Việt nói.

Trước đó, Phan Quốc Việt bị Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 10-11 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; tổng hợp hình phạt được đề nghị là 25-26 năm tù.

Mức án đề nghị của VKS đối với các bị cáo là quá nặng?

Tại bục khai báo, cựu Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Y dược học quân sự (Học viện Quân y) Hồ Anh Sơn tự đặt câu hỏi: "Nếu ở hoàn cảnh như tôi, trước chất lượng 2 loại kit như vậy, mọi người sẽ chọn cái nào, sẽ làm gì?".

2 loại kit mà bị cáo Sơn nhắc tới là loại của Học viện Quân y nghiên cứu, còn lại là của Công ty Việt Á.

Bào chữa cho những bị cáo thuộc Học viện Quân y, các luật sư cùng quan điểm mức án mà VKS đề nghị là quá nặng. Riêng luật sư của bị cáo Sơn còn cho rằng thân chủ của mình bị cáo buộc "phạm tội trong dịch bệnh để trục lợi" là không hợp lý.

Bị cáo Hồ Anh Sơn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo luật sư, cựu Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Y dược học quân sự với áp lực thời gian phải tìm ra quy trình sản xuất test, bị cáo Sơn đã ưu tiên lựa chọn sản phẩm tốt hơn, đó là test của Công ty Việt Á.

Tại bản luận tội, bị cáo Hồ Anh Sơn bị VKS đề nghị 11-13 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong khi đó, bị cáo Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó vụ trưởng Vụ Các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ) lại băn khoăn về việc bị xử lý ở cả 2 vụ án. Một vụ do Bộ Quốc phòng điều tra, đang xét xử; vụ còn lại do Bộ Công an điều tra, sẽ xét xử vào ngày 3/1/2024.

Trước đó, bị cáo Hùng bị VKS đề nghị 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.