Tổ chức sử dụng ma túy trên ô tô rồi vào vũ trường nghe nhạc

Ngày 19/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nhóm người nghi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên ô tô, sau đó vào cơ sở giải trí ở phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) nghe nhạc.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 1h ngày 2/6, qua trinh sát, nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện nhóm người có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên ô tô.

Sau đó, nhóm này vào một cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn phường Bãi Cháy để nghe nhạc.

Lực lượng công an kiểm tra và phát hiện 4 người dương tính với chất ma túy. Những người liên quan cùng vật chứng được đưa về trụ sở để xác minh.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã vận động Phạm Đức Trung (SN 2003, trú tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) và Trần Thanh Tùng (SN 2002, trú tại phường Bãi Cháy) đến đầu thú về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Lợi, Phạm Đức Trung và Trần Thanh Tùng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra để làm rõ vai trò, hành vi của từng người và những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua, việc quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy đã góp phần kiềm chế tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Khi phát hiện khách có biểu hiện sử dụng ma túy, quản lý các cơ sở thường từ chối và báo lực lượng công an xử lý. Vì vậy, một số người đã thay đổi phương thức bằng cách sử dụng ma túy bên ngoài rồi mới vào cơ sở kinh doanh nghe nhạc.

Cơ quan công an đánh giá việc sử dụng ma túy bên ngoài rồi vào cơ sở giải trí là phương thức nhằm che giấu hành vi vi phạm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý.