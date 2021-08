Tìm được người đàn ông về từ TPHCM trèo tường trốn khỏi khu cách ly

Dân trí Sau một ngày đêm, công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã truy tìm và vận động được đối tượng Tạ Anh Tuấn, người trốn khỏi khu cách ly tập trung ở huyện Việt Yên ra trình diện.

Đối tượng Tạ Anh Tuấn tại cơ quan công an

Trước đó, Công an huyện Việt Yên phát đi thông báo tìm người trốn khỏi khu cách ly tập trung tại trường Mầm non Hoàng Ninh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Sau khi đối tượng cách ly vượt rào, trốn khỏi khu cách ly, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn Nếnh đã chỉ đạo Công an thị trấn, Trưởng Khung quản lý khu cách ly trường Mầm non Hoàng Ninh khẩn trương điều tra, thu thập thông tin, báo cáo UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Việt Yên, đề nghị hỗ trợ lực lượng và nghiệp vụ tổ chức truy tìm đối tượng.

Đồng thời, cơ quan chức năng ban hành thông báo đề nghị các cơ quan chức năng thông tin kịp thời trên hệ thống truyền thông để người dân phát hiện, phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Công an huyện Việt Yên cũng phát thông báo đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm đối tượng. Sau một ngày đêm, vào hồi 23h, đêm 21/8, Công an huyện Việt Yên đã vận động được đối tượng quay trở lại trình diện. Sau đó Tạ Anh Tuấn được Đội An ninh di lý, bàn giao lại cho Khung quản lý khu cách ly trường Mầm non Hoàng Ninh, thị trấn Nếnh.

Ngay khi tiếp nhận đối tượng, Khu cách ly đã lấy mẫu xét nghiệm test nhanh, có kết quả âm tính.

Quá trình làm việc, cơ quan công an xác định, khoảng 0h30' ngày 20/8, Tạ Anh Tuấn lợi dụng đêm khuya trèo tường trốn khỏi khu cách ly, ra lấy ô tô để phía ngoài và đi thẳng về phòng trọ nhà chị L. ở tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên lấy đồ. Sau đó, Tuấn điều khiển xe ô tô di chuyển về nhà nghỉ Duy Hùng ở Cầu Trại Mít, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam thuê một phòng nghỉ.

Trong quá trình ở đây, Tuấn có sang quán cơm đối diện nhà nghỉ ăn 2 bữa rồi về phòng, không tiếp xúc với ai và không đi đâu khác. Khi được cán bộ Công an huyện Việt Yên truy tìm, liên lạc và yêu cầu quay trở lại khu cách ly tập trung để tiếp tục cách ly, đến khoảng 22h ngày 21/8, Tuấn điều khiển xe ô tô quay lại huyện Việt Yên và trình báo công an huyện về việc bỏ trốn của mình.

Hiện Công an huyện Việt Yên đã phối hợp với khu cách ly hoàn thiện hồ sơ, xử lý vi phạm đối với Tạ Anh Tuấn theo quy định của pháp luật.

Tạ Anh Tuấn (SN 1974, quê tại Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên; thường trú tại Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh; đăng ký tạm trú tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) là công dân trở về từ TPHCM, được đưa vào khu cách ly tập trung tại trường Mầm non Hoàng Ninh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên từ ngày 13/8.

Bá Đoàn