Tiêu hủy 100 con lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Chiều 6/4, UBND phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y số 7, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị đã tiêu hủy 100 con lợn không có giấy tờ kiểm dịch, bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Lúc 13h ngày 4/4, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 17A-772.xx do tài xế V.V.B. (trú tại xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, vận chuyển lợn qua địa bàn phường Nam Đông Hà.

Số lợn nhiễm bệnh trên ô tô tải (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Qua kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định. Trạm Chăn nuôi và Thú y số 7 đã lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện toàn bộ số lợn trên xe dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Tại cơ quan chức năng, tài xế B. cho biết được người khác thuê chở số lợn đến điểm định vị để nhận tiền công nên không hay biết về nguồn gốc và giấy tờ liên quan.

Khi lợn được xác định nhiễm bệnh, tài xế B. gọi điện cho chủ hàng nhưng không liên lạc được. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục xác minh nguồn gốc số lợn để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.