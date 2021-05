Thưởng nóng tập thể, cá nhân phá nhanh vụ án giết người trong đêm

Dân trí Giám đốc Công an An Giang vừa thưởng nóng 20 triệu đồng và tặng giấy khen đột xuất cho đội điều tra tổng hợp và 5 cá nhân phá nhanh vụ án giết người trong đêm.

Nhằm động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, sáng ngày 5/5, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến trao thưởng nóng 20 triệu đồng và tặng giấy khen đột xuất cho Đội điều tra tổng hợp và 5 cá nhân thuộc Công an huyện Châu Thành, có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành.

Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Châu Thành trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao thưởng cho tập thể và các cá nhân.

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, chỉ sau thời gian ngắn điều tra, truy xét, lực lượng Công an huyện Châu Thành đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng gây án, kịp thời trấn an dư luận, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng công an và chính quyền địa phương.

Trước đó, khoảng 20h ngày 30/4, trong lúc Nguyễn Tuấn Thanh (Thanh râu, sinh năm 1998, trú tại ấp Hòa Phú 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành), cùng nhóm bạn uống bia tại quán nhậu "Quốc Huy" thuộc xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 2002, trú tại xã An Hòa, huyện Châu Thành, đang nhậu bàn gần đó dẫn đến xô xát và được mọi người can ngăn.

Hiện trường vụ án.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Thanh và Trần Hải Nam.

Sau đó, Thanh gọi điện rủ thêm Trần Hải Nam (sinh năm 2003) và một số thanh niên khác cùng trú tại địa phương đến hỗ trợ Thanh đánh nhóm của Khánh, cả nhóm đồng ý.

Lúc này, cả nhóm ghé nhà Thanh lấy 3 cây dao tự chế rồi chở nhau đến quán "Quốc Huy". Đến nơi, thấy Thanh đánh Khánh, Nam lấy dao bấm mang theo lao vào đâm nhiều nhát vào người Khánh khiến Khánh tử vong rồi cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo công an huyện đã huy động lực lượng tiến hành điều tra, truy xét nhanh đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ. Ngay trong đêm, lực lượng Công an huyện Châu Thành đã xác định và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Nguyễn Hành