Thu giữ súng K54 trong đường dây buôn 35kg ma túy ở TPHCM

Ngày 29/11, Công an TPHCM thông tin về việc đơn vị đã triệt phá đường dây tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thanh Cường (26 tuổi, quê tỉnh An Giang) cùng đồng bọn thực hiện.

Nguyễn Thanh Cường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra xác định hồi tháng 10, Công an quận Tân Phú phát hiện Cường cùng đồng bọn vận chuyển, mua bán ma túy số lượng lớn. Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an quận Tân Phú xác lập chuyên án để khẩn trương đấu tranh, triệt xóa.

Sau khi thu thập tài liệu, ngày 18 và 19/10, Công an quận Tân Phú bắt quả tang Bùi Thúy Vy (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Phạm Văn Học (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Nguyễn Đình Trúc Phương (39 tuổi, ngụ quận Tân Phú) tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Nguyễn Thanh Cường quen biết với T. (chưa rõ lai lịch) từ năm 2021. Khoảng tháng 9, T. liên hệ và đề nghị Cường nhận, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam để bán lại cho những người trong nước. Mỗi kg ma túy bán được, Cường được hưởng lợi 5 triệu đồng.

Cường sau đó đã mua một xe tải để thuận tiện cho việc vận chuyển chất cấm. Sau khi nhận ma túy, Cường đem cất giấu ở nhà tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tiếp đó nghi phạm sử dụng các ứng dụng giao hàng công nghệ để giao ma túy cho khách khi có chỉ đạo của T.

Riêng Bùi Thúy Vy, Nguyễn Đình Trúc Phương, Lê Thanh Tâm (22 tuổi, quê Bình Phước) được xác định mua ma túy của Nguyễn Thanh Cường để bán lại.

Tang vật trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, cảnh sát thu giữ 35kg ma túy các loại cùng nhiều vật dụng, tài liệu có liên quan. Ngoài ra, khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Thúy Vy, Công an quận Tân Phú đã phát hiện Nguyễn Quốc Việt (35 tuổi, là người yêu của Vy) đang ở tàng trữ khẩu súng K54 cùng 8 viên đạn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Cường, Bùi Thúy Vy, Nguyễn Đình Trúc Phương, Lê Thanh Tâm, Phạm Văn Học.