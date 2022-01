Thanh niên "chăm" đọc báo để tìm thông tin lừa đảo doanh nghiệp

Ngày 21/1, Công an Quảng Ngãi thông tin, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Xuân Vinh (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng. Vinh được xác định là đối tượng giả danh một phó phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi lừa tiền doanh nghiệp.

Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ngãi bắt Nguyễn Xuân Vinh tại tỉnh Lâm Đồng vào sáng 13/1 (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Xuân Vinh đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đối tượng này cho biết, y thường xuyên tìm kiếm thông tin trên báo chí về hoạt động xử lý phương tiện vận tải vi phạm của CSGT nhiều tỉnh, thành.

Từ thông tin đọc được trên báo, Vinh tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp, tên của lãnh đạo CSGT. Sau đó, Vinh gọi điện cho doanh nghiệp xưng danh là lãnh đạo phòng CSGT, yêu cầu chung chi để được giảm nhẹ mức phạt.

Đầu tháng 12/2021,Vinh "điểm tin" CSGT Công an Quảng Ngãi ra quân xử lý xe vi phạm tại địa bàn khu kinh tế Dung Quất. Sau đó, Vinh tìm thông tin và điện thoại cho một nữ lãnh đạo doanh nghiệp có xe bị xử phạt. Vinh giả danh một phó phòng CSGT Công an Quảng Ngãi yêu cầu doanh nghiệp vi phạm gửi 37 triệu đồng qua tài khoản để được giảm nhẹ mức phạt. Nghi ngờ bị lừa đảo, đại diện doanh nghiệp đã trình báo cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đây là sự việc có tính chất nghiêm trọng, gây hiểu nhầm, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng công an. Do đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, khẩn trương truy xét đối tượng lừa đảo.

Nguyễn Xuân Vinh khai nhận đã giả danh CSGT nhiều tỉnh, thành để lừa đảo doanh nghiệp có phương tiện vi phạm (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Theo Thiếu tá Trần Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, qua điều tra cho thấy đối tượng lừa đảo sử dụng sim rác, thường xuyên thay đổi số điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo. Tất cả sim rác và tài khoản ngân hàng không mang tên đối tượng. Mặt khác, đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi chỗ ở, thường xuyên di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác để trốn tránh lực lượng chức năng.

"Mặc dù vậy, chúng tôi đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Đến ngày 13/1, phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Vinh khi y đang lẩn trốn tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng", Thiếu tá Tùng cho biết.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Xuân Vinh khai nhận, ngoài giả danh CSGT Công an Quảng Ngãi, y còn gọi điện thực hiện lừa đảo ở nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước để chiếm đoạt của doanh nghiệp trên 100 triệu đồng.