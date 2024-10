Tham ô gần 24 tỷ cho con du học, giám đốc quỹ tín dụng lĩnh án chung thân

Đây là vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Quỹ Tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) từ năm 1996 đến tháng 10/2020, thời điểm Nguyễn Thành Công (SN 1955) giữ chức vụ giám đốc.

Cùng với bị cáo Công, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cũng tuyên phạt Đặng Văn Thành (SN 1968, cựu Phó Giám đốc Quỹ Tín dụng) 5 năm tù; Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980, kế toán trưởng) và Trần Thị Hà Phương (SN 1995, cán bộ tín dụng), mỗi người 3 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1995, thủ quỹ) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cũng về tội danh trên.

Các bị cáo là cựu phó giám đốc, kế toán, cán bộ tín dụng và thủ quỹ Quỹ Tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Vĩnh Khang).

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Tín dụng, Công đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập khống tài liệu, chứng từ, hoàn thiện nhiều hồ sơ để vay tiền.

Đến ngày 3/9/2019, số tiền dư nợ của Công từ những hồ sơ lập khống trước đó là gần 24 tỷ đồng.

Do không trả được số tiền dư nợ trên cho Quỹ Tín dụng, từ ngày 4/9/2019 đến ngày 10/10/2020, Công tự làm giấy đề nghị vay vốn, tự lấy tên khách hàng vay vốn rồi chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện các hồ sơ vay vốn cho Công nhằm mục đích tất toán, hợp thức hóa trên hồ sơ, chứng từ số tiền vay trước đó.

Dưới sự chỉ đạo của Công, các cán bộ dưới quyền đã lập khống 124 hồ sơ vay vốn cho Công, giải ngân trên hồ sơ, chứng từ gần 24 tỷ đồng.

Vụ việc được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An phát hiện và chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Nghệ An. Trước khi bị thanh tra ngân hàng phát hiện, Công đã trả cho Quỹ được hơn 300 triệu đồng.

Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ những người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Quá trình điều tra, Nguyễn Thành Công thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vị giám đốc này khai số tiền tham ô được dùng để kinh doanh, cho con gái đi du học và mua nhà ở Australia.

Nguyễn Thành Công bán nhà, bán tài sản, khắc phục được hơn 9 tỷ đồng cho Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa. Tuy nhiên, sau đó, lợi dụng việc được tại ngoại, vào tháng 10/2022, Công bỏ trốn sang Australia.

Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Australia làm thủ tục dẫn độ Nguyễn Thành Công về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Hồ sơ dẫn độ Nguyễn Thành Công đã được Bộ Công an gửi đến Văn phòng Tổng Chưởng lý Australia và Bộ Ngoại giao Việt Nam nhưng đến nay chưa có kết quả.

Trên cơ sở cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và đánh giá các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, cũng như lời khai của Công và những người liên quan, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định xét xử vắng mặt Nguyễn Thành Công trong phiên tòa diễn ra ngày 29/10.

Tại phiên tòa, các bị cáo Đặng Văn Thành, Trần Thị Hà Phương, Trần Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Phương Thảo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo này cho biết chỉ làm theo chỉ đạo của giám đốc và không được hưởng lợi gì.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử đưa ra mức án trên.

Ngành công an sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan hữu quan dẫn độ Nguyễn Thành Công về Việt Nam để đảm bảo cho việc thi hành án.