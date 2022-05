Tên cướp với độc chiêu "ve sầu thoát xác"

Thủ đoạn của Huy là khi đi cướp chở theo thùng hàng để đánh lạc hướng, nhân viên hoặc chủ tiệm vàng nghĩ là khách thật, dẫn đến mất cảnh giác, và chọn tiệm vàng vắng người qua lại để ra tay. Với thủ đoạn như vậy, Huy đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật trót lọt tại các tiệm vàng trên địa bàn TP Thủ Đức và các quận, huyện lân cận...

6 ngày truy bắt tên cướp chuyên "trị" tiệm vàng

Theo Công an TP Thủ Đức, quá trình điều tra, truy xét, bắt giữ được tên cướp Nguyễn Khắc Huy (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú ở phường 4, quận 6, TP Hồ Chí Minh; hiện tại ở đường 5 khu nhà ở Đông Dương, phường Phú Hữu TP Thủ Đức) gặp khá nhiều khó khăn. Lý do vì tên cướp này rất ma mãnh, dùng nhiều thủ đoạn để tấn công cướp giật các tiệm vàng rồi sử dụng chiêu "ve sầu thoát xác" trong quá trình tẩu thoát...

Trước đó, qua thông tin từ một số bị hại cũng như quá trình nắm địa bàn, lực lượng trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức phát hiện thời gian gần đây trên địa bàn Thủ Đức và một số quận, huyện khác xảy ra các vụ cướp giật tài sản của người dân hết sức táo bạo, nạn nhân là người tại các tiệm kinh doanh vàng.

Trong quá trình thu thập thông tin để điều tra, Công an TP Thủ Đức xác định nhiều khả năng các vụ cướp giật gần đây đều do một đối tượng gây ra. Vì thế, Ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự tập trung điều tra truy xét trên diện rộng. Ngoài việc phối hợp với công an các phường trên địa bàn, trinh sát hình sự còn sang các địa bàn lân cận để nắm thông tin, tìm manh mối để truy bắt cho bằng được tên cướp nhằm trả lại sự bình yên và an toàn cho người dân, cho các tiệm vàng.

Trong lúc lực lượng cảnh sát hình sự đang điều tra và bung ra các ngả đường để truy tìm thì nhận được tin báo của anh Huỳnh Duy Khánh (là nhân viên tiệm vàng Kim Linh ở số 27 đường 7, khu phố 3, phường Phước Bình, TP Thủ Đức) đến trình báo vụ cướp giật táo tợn vừa xảy ra tại tiệm vàng này.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 4-5, trong lúc anh Khánh đang trông coi tiệm vàng thì có một người đàn ông điều khiển xe máy hiệu Honda AirBlade vào hỏi mua dây chuyền vàng. Người khách này muốn xem 2 dây chuyền vàng 24k. Anh Khánh lấy dây chuyền vàng trong tủ trưng bày để lên trên mặt kính cho vị khách kiểm tra. Lợi dụng lúc anh Khánh không chú ý, quay mặt đi chỗ khác, bất ngờ đối tượng cầm 2 sợi dây chuyền vàng bỏ chạy ra ngoài rồi leo lên xe máy tẩu thoát về hướng đường 22, phường Phước Bình.

Sau khi bị cướp tài sản, anh Khánh đã đại diện tiệm vàng đến Công an phường Phước Bình trình báo sự việc. Chị Lê Trúc Linh (sinh năm 1978, ngụ khu phố 3, phường Phước Bình) là chủ tiệm vàng cho biết 2 sợi dây chuyền vàng 24k có trọng lượng 4 lượng, trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Nhận tin báo vụ cướp nghiêm trọng trên, Công an TP Thủ Đức nhận thấy tên cướp vẫn sử dụng chiếc Honda AirBlade có liên quan đến các vụ cướp khác xảy ra gần đây nên Ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức đã chỉ đạo huy động lực lượng đến hiện trường điều tra. Lực lượng cảnh sát hình sự đã chia ra thành nhiều tổ để điều tra; trích xuất hàng trăm camera nhằm truy lùng dấu vết đối tượng.

Từ các hình ảnh khả nghi thu thập được, Công an TP Thủ Đức xác định, sau khi cướp giật 2 sợi dây chuyền vàng của tiệm Kim Linh, tên cướp tẩu thoát qua nhiều tuyến đường ở phường Phước Bình, rồi ra đường Đỗ Xuân Hợp và chạy vào khu dân cư Nam Long. Điều bất ngờ là quá trình trích xuất camera ở khu vực này, cơ quan điều tra phát hiện một người đàn ông mặc bộ đồ khác màu nhưng lại điều khiển chiếc Honda AirBlade nói trên.

Đến lúc này, cơ quan điều tra khẳng định, đây là tên cướp ma mãnh, hắn sử dụng chiêu "ve sầu thoát xác" (thay quần áo) để tẩu thoát, hòng qua mặt sự phát hiện của công an cũng như người dân trong quá trình truy đuổi. Thế nhưng, các trinh sát vẫn kiên trì, tiếp tục lần theo dấu vết, trích xuất hình ảnh camera từ nhà dân, tại các ngã tư.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến đêm 10-5, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức đã tìm ra nơi ở của nghi can trên đường 5, khu nhà ở Đông Dương, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức và khống chế, bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở lấy lời khai phục vụ điều tra.

Thùng hàng gây mất cảnh giác và chiêu "ve sầu thoát xác"

Tại Cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Khắc Huy thừa nhận đã thực hiện hành vi "Cướp giật tài sản" của tiệm vàng Kim Linh. Tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai đối tượng, đến trưa 11-5, Huy đã khai nhận thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản cùng với thủ đoạn tương tự, nạn nhân đều là các chủ tiệm vàng, trong đó có tiệm đối tượng không nhớ chỗ.

Mỗi khi gây án, Huy chở theo thùng hàng để đánh lạc hướng, làm chủ tiệm vàng mất cảnh giác

Huy khai nhận, bản thân trước đây có nhà ở quận 6. Cách đây vài năm, Huy bán nhà rồi về mua nhà ở phường Phú Hữu, TP Thủ Đức để ở cùng vợ và 3 con. Huy khai, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã nảy ra ý định đi cướp giật tài sản của các tiệm vàng để kiếm tiền tiêu xài.

Thiếu tá Huỳnh Sơ Đồ - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức cho biết, đối tượng Huy thường chở một thùng đồ phía sau xe, khi là thùng đồ, khi là thùng nước, dạo quanh các tuyến đường để quan sát, tìm kiếm các tiệm vàng vắng người, không có bảo vệ, để vào gây án.

Khi vào tiệm vàng, Huy giả vờ là thùng hàng nặng, không để trên xe được nên mang đặt dưới đất. Hành động này nhằm mục đích để nhân viên hoặc chủ tiệm vàng nghĩ là khách thật, dẫn đến mất cảnh giác. Trước khi thực hiện phi vụ, Huy chỉ chọn tiệm vàng vắng người, ít nhân viên bán hàng rồi vào yêu cầu xem sản phẩm (nhẫn, dây chuyền...) có giá trị lớn để mua rồi lợi dụng sơ hở sẽ bất ngờ cầm vàng tẩu thoát...

Khi gây án thành công, Huy điều khiển xe gắn máy phóng qua nhiều con đường, ngõ ngách, rồi tấp vào chỗ ít người, thay áo mang theo để "thay hình đổi dạng", rồi cứ thế ung dung chạy về nhà...

Quá trình điều tra ban đầu, Huy khai ngoài vụ cướp giật tiệm vàng Kim Linh vào ngày 4-5, trước đó vào ngày 1-3-2022, Huy đã cướp 1,2 lượng vàng của một tiệm vàng ở phường Long Phước, TP Thủ Đức và cách đây khoảng 2 năm, Huy cướp gần 2 lượng vàng của một tiệm vàng nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức...

Theo lời khai của Huy tại Cơ quan công an, trong 3 vụ cướp kể trên, sau khi thực hiện trót lọt, Huy đã mang vàng cướp được đi bán; một lần Huy bán được 124 triệu đồng, lần thứ hai được hơn 80 triệu đồng và lần khác được hơn 40 triệu đồng...

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức nhận định, nhiều khả năng, với thủ đoạn trên, đối tượng Huy còn thực hiện nhiều vụ cướp giật khác tại các tiệm vàng trên địa bàn TP Thủ Đức và các quận, huyện khác nhưng chưa thành khẩn khai nhận. Công an TP Thủ Đức hiện đang mở rộng điều tra vụ án.

Qua đây, những tiệm vàng nào từng là nạn nhân của đối tượng trên, hãy nhanh chóng đến Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức ở số 9, xa lộ Hà Nội để trình báo sự việc, hoặc gọi số 0907556711, gặp điều tra viên, Thiếu tá Mai Sơn Lâm để cung cấp thông tin cần thiết phục vụ công tác điều tra.

Theo Thiếu tá Huỳnh Sơ Đồ, qua vụ việc này, Công an TP Thủ Đức khuyến cáo người dân, nhất là các cơ sở kinh doanh vàng bạc, cần thuê bảo vệ để bảo vệ tài sản của mình và tài sản của khách hàng khi đến mua bán vàng bạc, đề phòng những trường hợp cướp giật xảy ra như kể trên.