Tấn công, lăng mạ công an vì bị nhắc đeo khẩu trang

Dân trí Nhìn thấy Hoàng không đeo khẩu trang, có biểu hiện say rượu, cán bộ Công an xã Giao Thanh đã nhắc nhở nhưng Hoàng không chấp hành mà có hành vi lăng mạ, tấn công cán bộ công an.

Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã tạm giữ đối tượng Trần Đình Hoàng (SN 1978), trú xã Giao An vì hành vi chống người thi hành công vụ. Quyết định tạm giữ được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Đối tượng Trần Đình Hoàng. Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, UBND xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy, đã thành lập chốt liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch tại chợ phiên xã Giao Thanh. Vào khoảng 9h20 ngày 14/5, tổ công tác liên ngành đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh thì phát hiện Trần Đình Hoàng không đeo khẩu trang, có biểu hiện say rượu. Lúc này, Trung úy Doãn Văn Đại, cán bộ Công an xã Giao Thanh, Tổ trưởng chốt kiểm soát đã nhắc Hoàng phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Tuy nhiên, Hoàng không những không chấp hành mà có hành vi lăng mạ, tấn công lại Trung úy Đại và lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt. Trước hành vi của Hoàng, Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ đối tượng này. Đức Văn