Tạm giữ hình sự Giám đốc Ban lý dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An

Dân trí Ông Phạm Văn Điểu - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An (Quảng Nam) bị Công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ để điều tra vì liên quan đến việc dàn xếp đấu thầu.

Chiều 3/11, ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An xác nhận với báo chí, Công an tỉnh Quảng Nam đã khám xét, tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phạm Văn Điểu - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Hội An.

Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An (Ảnh: CTV).

Ông Điểu bị tạm giữ để điều tra các sai phạm trong tổ chức đấu thầu tại một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước và do TP Hội An làm chủ đầu tư.

Ngoài ông Điểu, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với một nhân viên thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng TP Hội An.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, liên quan đến công tác đấu thầu các dự án, ngày 27/10, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã tạm giữ khẩn cấp Lê Hữu Vũ (33 tuổi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đô thị huyện Thăng Bình) và Trần Thanh Dũng (34 tuổi, Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn - kỹ thuật xây dựng Đại Bình An) vì liên quan đến hành vi dàn xếp đấu thầu, vi phạm các quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, chỗ làm việc, phương tiện đối với Trần Thanh Dũng tại phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2013 đến nay, ông Trần Thanh Dũng liên kết với một số người khách thành lập các công ty để tham gia và dàn xếp các gói thầu xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Công Bính