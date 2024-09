Sĩ quan giả gặp ban chỉ huy quân sự vẫn khăng khăng nhận mình là đại úy

Ngày 16/9, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Trần Hoài Bảo (26 tuổi, ngụ phường An Bình A, TP Hồng Ngự) về hành vi giả danh sĩ quan quân đội.

Đối tượng Trần Hoài Bảo và tang vật (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Trước đó, tối 14/9, Công an phường An Bình A nhận được tin báo về một đối tượng thuê trọ có dấu hiệu giả danh sĩ quan quân đội. Công an địa phương đã phối hợp Ban chỉ huy quân sự TP Hồng Ngự xác minh.

Dù khi có mặt lực lượng chức năng, đối tượng vẫn khẳng định mình là Đại úy quân đội, chỉ huy một đơn vị thuộc Quân khu 7. Tuy nhiên qua xác minh, Ban chỉ huy quân sự TP Hồng Ngự xác định thông tin đối tượng cung cấp là giả.

Khi không thể quanh co, "sĩ quan giả" mới khai tên thật và thừa nhận hành vi tự mua quân phục trên mạng về mặc.

Khám xét nơi ở của Bảo, lực lượng chức năng thu được nhiều quân tư trang, một còng số 8 và một khẩu súng nhựa.