Sát phạt nhau giữa mùa dịch Covid-19, 15 con bạc bị khởi tố

Dân trí Nhiều con bạc đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc tại một khu vực hẻo lánh thuộc vùng quê thì bất ngờ bị lực lượng công an ập vào và hốt gọn.

Sát phạt nhau giữa mùa dịch, 15 con bạc bị khởi tố (ảnh: Công an cung cấp)

Chiều 28/5, Công an huyện Vĩnh Bảo - TP Hải phòng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng liên quan đến sới bạc vừa bị triệt phá, để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào khoảng 23h ngày 16/5/2021, Công an huyện Vĩnh Bảo và Công an xã Tam Đa bất ngờ kiểm tra một ngôi nhà vốn là nơi trông coi bãi vật liệu xây dựng ở thôn Tràng, xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo do Bùi Huy Trọng (SN 1979, ở xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo) quản lý.

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 25 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa.

Công an huyện Vĩnh Bảo đã thu giữ tang vật gồm: 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị; 37 triệu đồng trên chiếu bạc; 321.395.000 đồng trên người các đối tượng và 180.700.000 đồng thu tại các vị trí khác trong phòng đánh bạc cùng 4 xe ô tô.

Vụ việc hiện tiếp tục được Công an huyện Vĩnh Bảo điều tra, làm rõ.

An Nhiên