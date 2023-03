Sắp xét xử vụ quân nhân tông nữ sinh lớp 12 tử vong ở Ninh Thuận

Ngày 10/3, người nhà của nạn nhân H.A. (SN 2004, nữ sinh lớp 12, ngụ tỉnh Ninh Thuận) cho biết đã nhận được thông báo của Viện kiểm sát Quân sự khu vực 2 (Quân chủng Phòng không - Không quân) về vụ án liên quan đến cháu H.A..

Theo thông báo trên, Viện kiểm sát Quân sự khu vực 2 đã ban hành cáo trạng, truy tố ra Tòa án quân sự khu vực 2 Quân khu 5 để xét xử bị can Hoàng Văn Minh (SN 1986) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự

Ngoài ra, Viện kiểm sát Quân sự khu vực 2 cũng truy tố 2 bị can khác liên quan vụ án là Huỳnh Thị Kim Hằng (SN 1993, vợ bị can Minh) và Phạm Văn Võ (SN 1972, chú bị can Minh) về tội Khai báo gian dối, quy định tại Khoản 1 Điều 382 Bộ luật hình sự.

Chánh án Tòa án quân sự khu vực 2 Quân khu 5 đã có thông báo thụ lý vụ án trên và phân công trung tá, thẩm phán Nguyễn Hữu Bình xét xử.

Công an khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Đức An).

Trước đó, tháng 8/2022, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Hoàng Văn Minh về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đến tháng 11/2022, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 khởi tố thêm 2 bị can là Huỳnh Thị Kim Hằng và Phạm Văn Võ về tội Cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối.