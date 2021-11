Sắp xét xử vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang

Dân trí Ngày 18/11 tới đây, TAND tỉnh Hải Dương sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang.

Ngày 2/11, theo thông tin từ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hải Dương, dự kiến, ngày 18/11 tới đây, TAND tỉnh Hải Dương sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Giết người; Cướp tài sản; Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Hai bị cáo trong vụ án trên là Cao Tài Năng (SN 1981) và vợ là Vũ Thị Mừng (SN 1983), cùng trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Bị cáo Cao Tài Năng bị truy tố về tội giết người, cướp tài sản và xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Còn bị cáo Vũ Thị Mừng bị truy tố về tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Trước đó, theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, quá trình điều tra ban đầu xác định, do bức xúc vì bị đòi nợ số tiền 1,6 tỷ đồng và không có tiền trả nợ cho ông D.C.C. nên khoảng 9h ngày 28/11/2020, tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP Hải Dương), Cao Tài Năng bất ngờ từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu ông C.

Điều tra viên và Kiểm sát viên hỏi cung bị can.

Hậu quả làm ông C. (47 tuổi, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) chết ngay tại chỗ. Sau đó, Năng lấy điện thoại, xe ô tô, đồng hồ... của ông C. và đem thi thể ông C. đi chôn, đốt xác vứt ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện của người khác.

Ngày 1/7/2021, Năng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, căn cứ tài liệu xác minh, điều tra, ngày 5/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

Bị hại là ông D.C.C., sinh năm 1974, trú tại Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Ngày 7/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (40 tuổi, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phê chuẩn.

Trao đổi với báo chí, người nhà của ông C. cho biết, khoảng 8h ngày 28/11/2020, ông C. một mình lái xe ô tô rời nhà, nói đi lên thành phố Hải Dương đòi nợ. Ngay chiều hôm đó, gia đình mất liên lạc với ông C. nên làm đơn trình báo chính quyền. Từ đó đến nay, ông C. vẫn bặt tăm.

Ông C. làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng lâu năm. Vài năm trước, vợ ông C. sang nước ngoài chăm hai con gái đi du học, ba bố con ở nhà cùng ông nội.

Nguyễn Dương