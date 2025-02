Sai phạm ở trung tâm sát hạch lái xe Lào Cai: Hiệu trưởng "thoát" kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai vừa có thông báo kết luận kỳ họp thứ 44, xem xét kỷ luật tổ chức, đảng viên có liên quan đến vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Quang Đạt, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai; ông Trần Xuân Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai; bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng Kế hoạch, tài chính - thiết bị Trường Cao đẳng Lào Cai.

Cảnh sát đọc các quyết định tố tụng với Đinh Thị Hải Lý, cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính, thiết bị Trường Cao đẳng Lào Cai kiêm phụ trách kế toán Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai nhận thấy, với chức trách nhiệm vụ được giao, ông Hoàng Quang Đạt, ông Trần Xuân Trường và bà Nguyễn Thị Hiền đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu chủ động kiểm tra, giám sát tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai, dẫn đến vi phạm về quản lý tài chính tại trung tâm.

Để một số cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm pháp luật bị khởi tố, điều tra, bắt tạm giam, gây thiệt hại số tiền trên 4,5 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai, đối chiếu với quy định của Đảng, 3 người trên đã vi phạm điểm c, Khoản 1, Điều 32 Quy định 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị, quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Tuy nhiên, Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đã được cơ quan có thẩm quyền thực hiện phân cấp quản lý tài chính, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh năm 2021-2022.

Ngoài ra, trong năm 2021-2022 đã có 3 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhưng không phát hiện được sai phạm về quản lý tài chính của trung tâm.

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, 3 người trên đã chủ động cùng tập thể ban giám hiệu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai cho biết thêm, trong quá trình kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật, 3 người trên đã kịp thời báo cáo về khuyết điểm, vi phạm, có thái độ kiểm điểm nghiêm túc, tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm; kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả vi phạm thuộc phạm vi quản lý.

Tiếp đó, các kết luận của Công an tỉnh Lào Cai cho thấy, 3 người trên không được hưởng lợi từ số tiền sai phạm của Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

"Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân dẫn đến vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai thống nhất không thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Quang Đạt, ông Trần Xuân Trường và bà Nguyễn Thị Hiền; đồng thời yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành", UBKT Tỉnh ủy Lào Cai thông tin.

Cũng theo thông báo kết luận nói trên, ông Phạm Trường Minh (nguyên Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe) và bà Đinh Thị Hải Lý (Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính - thiết bị) trong giai đoạn từ năm 2021-2022 sẽ bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai, ông Minh và bà Lý vì động cơ cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm trái công vụ trong công tác quản lý tài chính kế toán, lập quỹ để ngoài hệ thống sổ sách, sử dụng chi tiêu trái quy định, gây thiệt hại cho trung tâm số tiền trên 4,5 tỷ đồng, bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2024, Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với ông Phạm Trường Minh (SN 1978, ở TP Lào Cai), nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai.

Tới cuối tháng 5/2024, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục khởi tố, bắt thêm 3 bị can trong vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai.

3 bị can gồm: Đinh Thị Hải Lý (SN 1977, ở TP Lào Cai), Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính, thiết bị Trường Cao đẳng Lào Cai kiêm phụ trách kế toán Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Bùi Thị Liên (SN 1989, ở TP Lào Cai), Thủ quỹ Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, và Đinh Thị Huyền Trang (SN 1989, ở TP Lào Cai), Kế toán Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.